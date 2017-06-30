Çocuğun ağlaması aileyi kurtardı

ALINAN bilgilere göre, ilçenin Anadağ köyü Yeşilova mezrasında ikamet eden Ayhan Dinç’in evine yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi. 10 yaşındaki Özlem Dinç, salona kadar gelen yılanı gören kardeşi Berkan Dinç’in (3) ağlaması üzerine içeri girdiğinde yılanı hemen fark etti. Özlem Dinç, hemen kardeşini salondan dışarı çıkardıktan sonra hemen babasına haber verdi. Baba Ayhan Dinç, eline aldığı bir cisimle uzun uğraşlar sonucu zehirli olduğu belirtilen yılanı öldürdü.

Ayhan Dinç, oğlunun ağlamasıyla ailesinin büyük bir tehlikeden kurtulduğunu söyledi.