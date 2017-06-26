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Cinsel istismar iddiası asılsız çıktı

Diyarbakır'da 20 yaşındaki bir kişinin, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı

Cinsel istismar iddiası asılsız çıktı

Diyarbakır'da 20 yaşındaki bir kişinin, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:15
Cinsel istismar iddiası asılsız çıktı
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DİYARBAKIR'IN Bağlar ilçesinde 20 yaşındaki bir şahsın, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddianın asılsız olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir okulun bahçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna 20 yaşında kar maskeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan olayla ilgili o bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, istismara uğradığı iddia edilen çocuk ile o sırada yanında yer alan 11 yaşındaki erkek çocuğu dinledi.

Araştırma sonucunda, basın yayın organlarında da yer alan iddianın asılsız olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırCinsel Istismar
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