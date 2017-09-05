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Cinayetin kilit noktası olan ‘şifre’ meselesi

Vatan Şaşmaz cinayetinin kilit noktası hem Filiz Aker’in hem de Şaşmaz’ın cep telefonları oldu. Ancak şifreleri kırılamadığı için telefonlara giriş yapılamadı, cinayette ilerleme sağlanamadı. Geçen yıl Amerika’da benzer bir olay yaşanmış, terör saldırısı gerçekleştiren kişinin üzerinde kapalı bir iPhone bulunmuştu. Hatta ABD polisi Apple’ın şifreyi kaldırması için mahkemeye başvurmuştu. Konsey bu olayda aynı yöntemin izlenip izlenemeyeceğini tartıştı

Cinayetin kilit noktası olan ‘şifre’ meselesi

Vatan Şaşmaz cinayetinin kilit noktası hem Filiz Aker’in hem de Şaşmaz’ın cep telefonları oldu. Ancak şifreleri kırılamadığı için telefonlara giriş yapılamadı, cinayette ilerleme sağlanamadı. Geçen yıl Amerika’da benzer bir olay yaşanmış, terör saldırısı gerçekleştiren kişinin üzerinde kapalı bir iPhone bulunmuştu. Hatta ABD polisi Apple’ın şifreyi kaldırması için mahkemeye başvurmuştu. Konsey bu olayda aynı yöntemin izlenip izlenemeyeceğini tartıştı

05 Eylül 2017 Salı 14:47
Cinayetin kilit noktası olan ‘şifre’ meselesi
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MELİKE Karakartal: Bu kan donduran cinayeti daha fazla konuşarak dedektifçilik oynama taraftarı değilim. 
Vatan Şaşmaz gibi değerli bir insanı böyle kaybettiğimiz için çok ama çok üzgünüm. Ortaya pervasızca saçılan olay yeri fotoğrafları için de çok üzgünüm ve çok kızgınım. Bu olay üzerine daha fazla spekülatif konuşmayı doğru bulmuyorum, dolayısıyla polisin ne yapması gerektiğiyle ilgili yorum yapmak anlamlı gelmiyor. Benden pas Konsey...

* Ömür Gedik: Tabii ki telefondaki şifrelerin açılması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Amerika’ya mı başvururlar, Apple’a mı, şifreleri bilen birine mi bilemem ama bu cinayetteki sır perdelerinin aralanmasını sağlamak zaten polisin görevi. 

* Onur Baştürk: Ne olursa olsun, şifrelerin kırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Telefon mahrem çünkü. 
Amerika’daki olay o kadar hassas olduğu halde Apple ilk başta katı davranmıştı. 
Ama üçüncü kişilerin yardımıyla, yani iyi bir hacker’la açılabilir bence telefonlar...

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Anahtar Kelimeler:
cinayetin kilit noktası olan şifre meselesi
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