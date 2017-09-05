Cinayetin kilit noktası olan ‘şifre’ meselesi

MELİKE Karakartal: Bu kan donduran cinayeti daha fazla konuşarak dedektifçilik oynama taraftarı değilim.

Vatan Şaşmaz gibi değerli bir insanı böyle kaybettiğimiz için çok ama çok üzgünüm. Ortaya pervasızca saçılan olay yeri fotoğrafları için de çok üzgünüm ve çok kızgınım. Bu olay üzerine daha fazla spekülatif konuşmayı doğru bulmuyorum, dolayısıyla polisin ne yapması gerektiğiyle ilgili yorum yapmak anlamlı gelmiyor. Benden pas Konsey...



* Ömür Gedik: Tabii ki telefondaki şifrelerin açılması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Amerika’ya mı başvururlar, Apple’a mı, şifreleri bilen birine mi bilemem ama bu cinayetteki sır perdelerinin aralanmasını sağlamak zaten polisin görevi.



* Onur Baştürk: Ne olursa olsun, şifrelerin kırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Telefon mahrem çünkü.

Amerika’daki olay o kadar hassas olduğu halde Apple ilk başta katı davranmıştı.

Ama üçüncü kişilerin yardımıyla, yani iyi bir hacker’la açılabilir bence telefonlar...