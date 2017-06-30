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Çift katlı mezarlar geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi'nde 22 bin 600 metrekarelik, 4 bin 134 kabir kapasitesine sahip mezarlık oluşturacak. Kabirlerin 1835'i 'birinci derece akrabalar' için 'çift katlı' olarak hazırlanacak

Çift katlı mezarlar geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi'nde 22 bin 600 metrekarelik, 4 bin 134 kabir kapasitesine sahip mezarlık oluşturacak. Kabirlerin 1835'i 'birinci derece akrabalar' için 'çift katlı' olarak hazırlanacak

30 Haziran 2017 Cuma 11:19
Çift katlı mezarlar geliyor
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ARTAN nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak yeni gömü alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi'nde yeni bir mezarlık alanı yapımına başladı. Yüzde 48'i tamamlanan mezarlıkta, toplam 4 bin 134 kabir kapasitesi bulunacak. Bu kabirlerin 1835'i birinci derece akrabalar için çift katlı olarak hazırlanırken, ayrıca 61 kabirlik aile mezarlığı ile 220 kabirlik çocuk mezarlığı oluşturulacak. Mezarlığa prefabrik mescit ile idari bina da kurulacak.

AYDINLATMA, PEYZAJ VE NUMARATAJ ÇALIŞMALARI

22 bin 600 metrekarelik alana kurulan Tırazlı Mezarlığı'nda düzenli defin adaları oluşturulurken adalar arasındaki yaya ve araç yollarında parke ve asfalt çalışmaları yapılacak. Uygun yerlere hayrat çeşmeleri konulacak. Aydınlatma, peyzaj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmaları ile güzelleşecek olan mezarlıkta kurulacak olan numarataj sistemiyle, ada ve pafta numarası bilinmeyen mezar yerleri de kolayca bulunabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından ayrıca Urla Zeytinalanı'nda 4 bin 282 metrekarelik alanda 826 adet iki katlı lahitli gömü alanı kurulması için de çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacak.

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çift Katlı Mezarİzmir
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