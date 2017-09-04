chp ye iyi niyet hareketlerinde bulunmuş

FETULLAHÇI Terör Örgüt’nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki (GATA) yapılanmasına yönelik iddianame tamamlanarak, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 104 şüphelinin yer aldığı iddianamede, FETÖ mensuplarının kendilerinden olmayanları tasfiye etmek, örgüte mensup olanları ise sahte belge ile nasıl göreve aldıklarına dair kullandıkları yöntemler hakkında bilgiler ve örgüt üyelerinin kişisel faaliyetleri ortaya çıktı.

İddianamede yer alan isimlerden eski Albay Abdulkadir Teke, daha önceden Ankara’da terör örgütü propagandasını yapmış ve bu kapsamda hakkında yasal işlem uygulanmış. Bu kişi aynı zamanda Fetullah Gülen ile iltisakı bulunan FETÖ’cülerden.

"FETULLAH GÜLEN’DEN CHP’YE İYİ NİYET HAREKETLERİ"

Doktor Abdulkadir Teke’nin ismi, bu iddianameye eklenen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelen 13 sayfalık isimsiz ihbar mektubunda da yer alıyor. Cemaatin ne kadar acımasız olduğunu GATA’daki uygulamalar ile gördüğünü ifade eden mektup yazarı, İstanbul’da gittiği Askeri Tıp Kongresi’nden sonra, Doçent Turan Fedai’nin kendisini yüksek duvarlı büyük bir eve götürdüğünü burada salonda insanların olduğunu, bir müddet sonra yanlarına Abdulkadir Teke’nin ve bir müddet sonra da beyaz renk cübbesi ve vaiz sarığıyla Fetullah Gülen’in salona girdiğini ifade etmiş. Mektupta, yer sofrasında hep birlikte yemek yediklerini ve Teke’nin Fetullah Gülen’den kalan yarım köfteyi ve suyu kaparak yiyip içtiğini yazan kişi, Turan Fedai’nin kendisine, "Hocanın kerametine nail olmak için yapıyorlar, hoca pek fazla yemek yemez. Herkesle de yemeğe oturmaz. Ama askerleri çok seviyor o yüzden bizim soframıza geldi" diye açıklama yaptığını dile getirmiş.

Mektupta ayrıca evde Samanyolu TV’nin programlarını yapan bazı şahısların da bulunduğu, Fetullah Gülen’in siyaset içerikli sohbet yaptığı, Özal zamanında verilen desteğin övüldüğü ve CHP’ye yapılan iyi niyet hareketleri bilgisi de yer alıyor.

Ayrıca Teke, 2013 yılında Balkan Askeri Tıp Kongresine Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bilim Dalındaki asistanlara etik dışı bir şekilde psikolojik baskı yaparak kendi ismini birinci isim olarak yazmış. Turan Fedai ve Abdulkadir Teke yüksek lisans sınavının olacağı günden bir gün önce, GATA araştırma binasındaki soruları hazırlayan hocanın odasına gizlice anahtar uydurarak girip soruları çalmışlar ve bu şekilde sınavı kazanarak beraber yüksek lisans yapmışlar. Teke ve Fedai cemaatten aldıkları talimatlarla oğullarını da aynı şekilde yetiştirerek TSK içerisine sokmuşlar.