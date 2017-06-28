CHP'nin kampına tezek döken sürücü gözaltında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün 13'üncü günün sonunda Düzce'nin Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde bulunan bir alanda mola verdi. Mola vermesinin ardından akşam saatlerinde bir kamyon yola tezek dökerek uzaklaştı. Kaçmasının ardından polis ekipleri harekete geçerken yola dökülen tezek kepçe ile temizlendi. Yenişehir Belediyesi, yol sulama aracı ile Düzce Belediyesi itfaiye ekipleriyle yolu yıkadı. Vatandaşlar ise dökülen tezeğe tepki gösterdi.

Polis ekipleri yola tezek dökerek alandan kaçan kamyonu yakaladı. Araç sürücüsüne farklı maddelerden 3 bin lira ceza kesilirken, İlhami Ç., Serdar Arslan S., ile Serdar A. gözaltına alındı.

3 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜBREYİ DÖKERKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞIP BU NOTU YAZMIŞ

Sürücü S.A.’nın, gübreyi dökerken çekilen görüntüyü sosyal medya hesabında, "Bizde misafire ikramda bulunmamak ayıptır" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Sürücü S.A. ve görüntüyü çektiği ileri sürülen arkadaşları İ.Ç. ve S.A.S.’nın, 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de DHA’ya yaptığı açıklamada söz konusu kamyonun Düzce Belediyesi’ne iş yapan taşeron firmaya ait olduğunu öğrendiklerini, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.