CHP’den başsavcılığa FETÖ flash diski

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında sürpriz bir açıklama yaptı. CHP’li milletvekili Tuncay Özkan’ın 2007 yılında Genelkurmay’a verdiği ve FETÖ’cülerle ilgili olan askerlerin yer aldığı flash diski savcılığa vereceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “9 Şubat 2009’da flaş diskteki bütün bilgiler bir dosyaya aktarılır ve dosya bir şey yok diye kapanır. Bu flaş bellekte 15 bin subay ve astsubay içeren bilgi ve belge vardı. Yaşam biçimi ve alışkanlıklarına dair bilgiler vardı. 86 general hakkında özel fişleme bilgileri vardı. Örgütle bağları, himmet ilişkileri vardı. Elimine edilmek istenen TSK mensuplarının nasıl şikayet edileceği yazışma örnekleri vardı ve bu dosya 2009’da kapatıldı. 2007’de Tuncay bey teslim ediyor, 2008’de gözaltına alınıyor, 6 yıl hapishanede kalıyor. Özkan bugün o flaş diski savcılığa verecek.”

Tuncay Özkan flaş diski teslim etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından CHP Milletvekili Tuncay Özkan flaş diski savcılığa teslim ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Özkan, ‘Genel Başkanımızın grup toplantımızda açıkladığı belgeleri İstanbul Cumhuriyet Savcılarına şu an itibariyle teslim ettim’ dedi.

‘Basın özgürlüğü yok’

Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Davası’nı hatırlatarak devam ettiği konuşmasından satır başları şöyle: “Basın özgürlüğü önemli, sadece bizim için değil, demokrasisi gelişmiş bütün ülkeler için basın özgürlüğü 4. güç olarak tanınır. Dün 24 Temmuz’du. Basın bayramı ve basından sansürün kaldırılışının 109. yılıydı. 109 yıl sonra Türkiye’de medya özgürlüğü yok. Geldiğimiz acı tabloya bakın. Basın özgür olacak ki vatandaş doğru haber alsın. Medya özgürlüğü şu anda Türkiye’de yok. Aynı gün, İstanbul’da adliye sarayında Cumhuriyet gazetesinin davası görülüyor. Cumhuriyet’le yaşıt bir gazete. Şimdi bu gazetenin yazarlarını FETÖ ile ilişkili diye hapse atıyorsunuz. Aklın mantığın alacağı şey değil. Cumhuriyet iddianamasini hazırlayan savcı da FETÖ’den yargılanan birisi. 109 yıl önce Ali Paşa, vasiyetnamesinde şunları yazıyor; Basın özgürlüğü ancak hatalarını düzeltmek istemeyen hükümetler için bir tehlikedir. Vatanın iyiliğinden başka bir şey düşünmeyen bir hükümet için bir nimettir. Çünkü hatayı size basın gösterir.”

‘Bir densiz kalkmış...’

Fetullah Gülen’e ithafen konuşan Kılıçdaroğlu, şunları ekledi: “Bir densiz kalkmış şu açıklamayı yapıyor; “15 Temmuz’u Atatürkçüler, ulusalcılar yapmış olabilir” diyor, bunu FETÖ terör örgütünün lideri diyor. Sen ordudaki Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi? Yine o dönemde de mazlumlara biz sahip çıktık. AK Parti size devleti teslim etti, savcınıza kurşun geçirmez araba tahsis etti. Onlar size hocaefendi diyorlardı. Her istediğinizi verdiler. 169 general verdiler, üniversiteler verdiler, rektörler verdiler, yüzlerce okul verdiler, yüzlerce dershane verdiler. Emniyet müdürleri verdiler, istihbaratçı sorunumuz var dediniz, istihbaratçılar verdiler, size banka kurdurdular, kurdeleleri kestiniz. ‘Kozmik odayı istiyoruz’ dediniz, kozmik odayı da verdiler. Kozmik odayı bir terör örgütüne vermek vatana ihanettir, ihanet edenler de iktidardadır. Utanmadan sıkılmadan, bu darbe girişimini Atatürkçüler yapmış diyorlar. Asıl sorunlu seninle birlikte sana devleti teslim edendir.”

AB KRİZİ

‘Duvara toslarsın’

“Dış politika ciddi iştir. İç politikaya malzeme edilmez. 15 yıl önce herkesle barışık olan bir Türkiye, herkesle düşman olan bir Türkiye sürecine evrildi. Buradan bütün AB’ye seslenmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir ve AKP’den ibaret değildir. Biz çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bir şey söyleyip ertesi gün vazgeçen bir Türkiye değil. Ana hedefimiz bu.”

MESCİD-İ AKSA KRİZİ

‘İbadet yasaklanamaz’

“Son günlerde Filistin yeniden kaynamaya başladı. Biz İsrail ve Filistin halklarının kavga etmesini istemeyiz ama İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa’da ibadeti yasaklamasını asla ve asla kabul edemeyiz. İsrail hükümeti Cenevre protokolünü ihlal etmemelidir. Bir sinagoga Türkiye’de, İstanbul’da saldırı düzenlemek insana saldırı düzenlemektir. Bir başka yerdeki olay dolayısıyla Türkiye’deki vatandaşlarımızı üzmek doğru değil.”