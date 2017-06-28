'CHP liderinin yürüyüşü samimi değildir'

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, CHP'nin başlattığı "Adalet Yürüyüşü"ne ilişkin şu ifadeleri kullandı: "CHP liderinin yürüyüşü samimi değil kurmacadır/hesabidir. CHP, adalet için yürümemekte; aksine siyasi hesaplarla adaleti istismar etmektedir. Ak Parti düşmanlığıyla aklı çalışamaz,gözleri göremez ve kulakları duyamaz hale gelenler,tabana kuvvet yürümekle hiçbir hedefe ulaşamazlar.
CHP, TABANA KUVVET YÜRÜYEREK SİYASİ YARIŞTA ÖNE GEÇEMEZ
Bilgi, tecrübe ve akıl hazinelerini kullanarak siyasi rakiplerini geçemeyen CHP, tabana kuvvet yürüyerek siyasi yarışta öne geçemez. Bilgi,akıl ve tecrübeyi bir tarafa koyup, sadece ayaklarının ve bedenlerinin gücüyle yürüyenler, asla başarılı olamazlar; sadece yorulurlar.Yürüyeceğimiz yol, önemlidir; ama yolda kiminle yürüdüğümüz de bir o kadar önemlidir. Yolda yürüyen herkes, yol arkadaşlarına iyi bakmalıdır. FETÖ'cülerin ve bölücülerin de desteklediği CHP'nin adaleti istismar yürüyüşünden, milletin ve devletin hayrına sonuç beklemek beyhudedir."
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