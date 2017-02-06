CHP'li Öztrak'tan Varlık Fonu açıklaması

CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, değeri milyarlarca doları bulan kamu varlığının, Türkiye Varlık Fonuna aktarıldığını belirtti. Elde kalan son gümüşlerin rehin edilerek yeni dış borçlar alınmaya çalışıldığını öne süren Öztrak, "Başka ülkeler varlık fonlarını sahip oldukları doğal zenginliklerden elde edilen gelir fazlasını değerlendirip gelecek kuşaklara aktarmak için kuruyor. Bu hükümet ise bize atalarımızdan kalan varlıkları rehin verip borç almak ve referanduma kadar ekonomideki dalgalanmaların üzerini örtmek için varlık fonu kuruyor." ifadesini kullandı. Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait 3 milyar lira nakit paranın Türkiye Varlık Fonuna 3 aylığına borç verildiğini dile getiren Öztrak, ordunun kullanabileceği paranın özel hazineye devredilme nedenini sordu. Hükümetin OHAL'in gerekçesi olan FETÖ ile mücadeleyi bir kenara bırakıp, KHK'lar ile ekonomiyi yönetmeye çalıştığını öne süren Öztrak, şunları kaydetti: "Kamu varlıklarını, kaynaklarını varlık fonuna devretmenin önünü açan Kanun Hükmünde Kararnameler, OHAL'in nasıl bir gereğidir? Anayasayı ihlal ederek yapılan bu düzenlemeler yok hükmündedir. Bu KHK'lara dayanarak yapılacak tasarrufların mali sonuçları o tasarrufların altında imzaları olanları bağlar."