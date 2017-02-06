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CHP'li Öztrak'tan Varlık Fonu açıklaması

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Kamu varlıklarını, kaynaklarını varlık fonuna devretmenin önünü açan Kanun Hükmünde Kararnameler, OHAL'in nasıl bir gereğidir? Anayasayı ihlal ederek yapılan bu düzenlemeler yok hükmündedir." dedi

CHP'li Öztrak'tan Varlık Fonu açıklaması

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Kamu varlıklarını, kaynaklarını varlık fonuna devretmenin önünü açan Kanun Hükmünde Kararnameler, OHAL'in nasıl bir gereğidir? Anayasayı ihlal ederek yapılan bu düzenlemeler yok hükmündedir." dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
CHP'li Öztrak'tan Varlık Fonu açıklaması
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CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, değeri milyarlarca  doları bulan kamu varlığının, Türkiye Varlık Fonuna aktarıldığını belirtti.  Elde kalan son gümüşlerin rehin edilerek yeni dış borçlar alınmaya  çalışıldığını öne süren Öztrak, "Başka ülkeler varlık fonlarını sahip oldukları  doğal zenginliklerden elde edilen gelir fazlasını değerlendirip gelecek kuşaklara  aktarmak için kuruyor. Bu hükümet ise bize atalarımızdan kalan varlıkları rehin  verip borç almak ve referanduma kadar ekonomideki dalgalanmaların üzerini örtmek  için varlık fonu kuruyor." ifadesini kullandı.   Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait 3 milyar lira nakit paranın  Türkiye Varlık Fonuna 3 aylığına borç verildiğini dile getiren Öztrak, ordunun  kullanabileceği paranın özel hazineye devredilme nedenini sordu. Hükümetin OHAL'in gerekçesi olan FETÖ ile mücadeleyi bir kenara  bırakıp, KHK'lar ile ekonomiyi yönetmeye çalıştığını öne süren Öztrak, şunları  kaydetti: "Kamu varlıklarını, kaynaklarını varlık fonuna devretmenin önünü açan  Kanun Hükmünde Kararnameler, OHAL'in nasıl bir gereğidir? Anayasayı ihlal ederek  yapılan bu düzenlemeler yok hükmündedir. Bu KHK'lara dayanarak yapılacak  tasarrufların mali sonuçları o tasarrufların altında imzaları olanları bağlar."

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Anahtar Kelimeler:
CHPVarlık FonuKHK
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