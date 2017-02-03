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CHP'li Özel'den MHP'li Çetin'e yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'in "Yeni sistemde CHP olmayacak. CHP bundan rahatsız" açıklamasına, "CHP'nin son seçimlerde aldığı oy yüzde 25. Son kamuoyu araştırmalarında yüzde 28 gücüyle, yüzde 11- 12 barajının hemen üzerinde can çekişen MHP gibi değil. Sistem iki partili bir sistem getirirse, burada olmazsa olmaz partinin CHP olacağı açık" cevabını verdi

CHP'li Özel'den MHP'li Çetin'e yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'in "Yeni sistemde CHP olmayacak. CHP bundan rahatsız" açıklamasına, "CHP'nin son seçimlerde aldığı oy yüzde 25. Son kamuoyu araştırmalarında yüzde 28 gücüyle, yüzde 11- 12 barajının hemen üzerinde can çekişen MHP gibi değil. Sistem iki partili bir sistem getirirse, burada olmazsa olmaz partinin CHP olacağı açık" cevabını verdi

03 Şubat 2017 Cuma 14:36
CHP'li Özel'den MHP'li Çetin'e yanıt
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'in "Yeni sistemde CHP olmayacak. CHP bundan rahatsız" açıklamasına, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'den açıklama geldi. Anayasa değişikliğiyle ülkede bir rejim değişikliğine gidileceğini söyleyen Özel şöyle konuştu:
"AK Parti'nin imzaları, MHP'nin genel başkanın ve birkaç yöneticisinin desteğiyle meclisten ite kaka geçirilen ve vatandaşın karşısına gelen bir rejim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Sürecin hiçbir yerinde olmayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin, dün çıkmış 'Yeni sistemde CHP olmayacak. CHP bundan rahatsız' diye bir şey söylemiş. Bugün sistem dedikleri, MHP ve Devlet Bahçeli için AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı sistemi ambalajı içerisine koymuş olduğu tam olarak başkanlık sisteminin yargı demeti olmayan Türk tipi, Tayyip tipi başkanlık sistemidir."
'YENİ SİSTEMDE CHP'NİN OLACAĞI AÇIKTIR'
Anayasa değişikliğiyle getirilmesi düşülen iki partili parlamenter sistemde MHP'nin değil, CHP'nin olacağını kaydeden Özel şöyle devam etti:
"Şefkat Çetin dönsün şuna baksın. MHP tabanından gelen 'Siz partimizi yok ediyorsunuz' diyenlere cevap olsun diye tutmuş, 'bu yeni sistemde CHP olmayacak' diyor. CHP son seçimlerde aldığı oy yüzde 25. Son kamuoyu araştırmalarında yüzde 28 gücü ile yüzde 11- 12 barajın hemen üzerinde can çekişen MHP gibi değil. Sistem iki partili bir sistem getirirse, burada olmazsa olmaz partinin CHP olacağı açık."
'OSMANLININ VARİSLERİ NEDEN GEZİNİYOR'
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un, 'Bu bir rejim değişikliği değil sistem değişikliğidir' açıklamasını da eleştiren CHP'li Özgür Özel şöyle dedi:
"Numan bey eğer bu bir sistem değişikliği olsa, eski rejimin varisleri, torunları hak iddia etmek için buralarda niye geziyorlar? Parlamenter sisteme Osmanlı padişahlarının torunları neden saldırıyorlar? Bir tanesi geçen gün o açıklamaları yapmış, 1 milyar TL'lik de Türkiye'ye dava açmış. Osmanlı'dan kalan mirasını istiyormuş. Davayı kaybederse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekmiş. Nerede Adalet ve Kalkınma Partililer? Yurtdışında gazeteye demeç vereni Türkiye'ye şikayet ettiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidene vatan haini diyenler, şimdi gelmişler eski rejimin varisleri Türkiye'den 1 milyar TL istiyorlar. Olmazsa da AİHM ile tehdit ediyorlar. Numan bey buna cevap versin. Sistem değişikliği olsa eski rejimin varislerinin bu ortalıkta iştahlarının kabarmasına Cumhuriyete, Atatürk'e laf söylemeye ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nden hak talep etmeye nasıl yüzleri olurdu! Rejimi değiştiriyorsunuz. Eski rejimi getiriyorsunuz. Herkes adı gibi biliyor. Bu rejim değişikliğine izin vermeyeceğiz."
 

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Anahtar Kelimeler:
CHPMHPÖzgür Özel
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