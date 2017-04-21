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CHP'li Meclis üyesine silahlı saldırı

Büyükçekmece Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Erkan Koçali uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

CHP'li Meclis üyesine silahlı saldırı

Büyükçekmece Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Erkan Koçali uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

21 Nisan 2017 Cuma 16:14
CHP'li Meclis üyesine silahlı saldırı
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BÜYÜKÇEKMECE'DE saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda D-100 Karayolu üzerinde aracı ile seyir halinde olan Koçali'nin yanına gelen başka bir araçtan ateş açıldı. 3 merminin isabet ettiği araçta bulunan Koçali yaralandı. Araçta bulunan 2 kişi ise saldırıyı yara almadan atlattı. Koçali hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Erkan Koçali'nin durumunun ağır olduğu  ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastaneye gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk araştırmada saldırıyı alacak-verecek meselesi yüzünden Koçali'nin yeğeni tarafından  gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis kimliği tespit edilen saldırganı arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHPSilahlı SaldırıErkan Koçali
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