CHP'li eski milletvekili Enver Öktem vefat etti

ANKARA'DA, Sabah geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eski CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 22. dönem milletvekili Öktem'in kullandığı Otomobil, Bağlıca Bulvarı'nda belediye otobüsüyle çarpıştı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesinde yaşamını yitirdi.
ANKARA'DA, Sabah geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eski CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 22. dönem milletvekili Öktem'in kullandığı Otomobil, Bağlıca Bulvarı'nda belediye otobüsüyle çarpıştı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesinde yaşamını yitirdi.