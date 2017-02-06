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CHP'li eski milletvekili Enver Öktem vefat etti

Trafik kazasında ağır yaralanan 22. dönem CHP İzmir Milletvekili Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

CHP'li eski milletvekili Enver Öktem vefat etti

Trafik kazasında ağır yaralanan 22. dönem CHP İzmir Milletvekili Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:34
CHP'li eski milletvekili Enver Öktem vefat etti
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ANKARA'DA, Sabah geçirdiği trafik kazasında ağır  yaralanan eski CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem, kaldırıldığı hastanede  hayatını kaybetti.  Alınan bilgiye göre, 22. dönem milletvekili Öktem'in kullandığı Otomobil, Bağlıca Bulvarı'nda belediye otobüsüyle çarpıştı.   Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesinde yaşamını  yitirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
CHPEnver ÖktemTrafik Kazası
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