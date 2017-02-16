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CHP'den sosyal medya atağı

CHP, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda, "hayır" deme gerekçelerini sosyal medyadan da güçlü bir şekilde anlatmayı planlıyor

CHP'den sosyal medya atağı

CHP, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda, "hayır" deme gerekçelerini sosyal medyadan da güçlü bir şekilde anlatmayı planlıyor

16 Şubat 2017 Perşembe 12:47
CHP'den sosyal medya atağı
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ALINAN bilgiye göre, ana muhalefet partisi, referandum sürecinde, son dönemde propaganda aracı olarak kullanılan sosyal medyaya ayrı bir önem verecek.
Daha çok gönüllüler üzerinden yürütülen çalışmalar, CHP'nin referandum için kullanacağı slogan, renk ve temanın belirlemesiyle kurumsal bir kimlik kazanacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda kutuplaştırıcı bir dil kullanmamayı, siyasiler üzerinden propaganda yapmamayı amaç edinen parti, basit, anlaşılır ve kısa açıklamalarla, halkı bilgilendirmeye çalışacak.
"Hayır" kampanyası kapsamında hazırlanan kısa videoları da sosyal medyada kullanmayı planlayan parti, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlara hitap edecek, projeler üzerinde duruyor.
"Bu referandumun bir genel seçim olmadığı, partilerin oylanmayacağı" vurgusunun yapılacağı paylaşımlarda, "demokrasi ve özgürlük" kavramlarına dikkat çekilecek.
Sandığa gitmeyen seçmenlerde farkındalık yaratmayı da hedef edinen CHP, özellikle üniversitede okuyan gençleri oy kullanmaya davet edecek.
 "Halkımıza gerçekleri anlatacağız"
Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, referandum sürecinde sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanmak istediklerini belirtti.
Amaçlarının, insanların doğru bilgilenmesi olduğunu ifade eden Aksünger, "Geleceğimizi, ülkemizi ilgilendiren bu değişikliğin 'oldu bittiye' getirilmesini istemiyoruz. Amacımız, insanların neden 'hayır' demesi gerektiğini anlaması, 'evet' diyen vatandaşlarımızın ise bu sistem değişikliğinin ne gibi olumsuzluklar getireceğini bilmesi." dedi.
Sosyal medyanın daha çok gönüllüler tarafından kullanıldığını, buralarda çok güzel paylaşımlar yapıldığını belirten Aksünger, "Örgütlerimiz de sosyal medya üzerinden çalışmalar yapıyor. Kısa ve basit açıklamalarla, videolarla halkımıza gerçekleri anlatacağız." ifadesini kullandı.
Aksünger, propaganda sürecinde CHP'nin yapıcı, birleştirici, herkesi kucaklayıcı bir dil kullanacağını, gerilim ve çatışmalardan uzak duracağını vurgulayarak, sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlara karşı titiz davranacaklarını kaydetti.
CHP'nin referanduma ilişkin kampanyasının gelecek günlerde netleşeceğini aktaran Aksünger, "Partimizin kampanya sloganları, kullanılacak renkler ve temalar belirlendikten sonra, bunları CHP'nin internet sitesinde de paylaşacağız. Öyle tahmin ediyorum ki 20 Şubat'tan sonra bunlar belirlenmiş olur ve bu anlamda çalışmalara başlarız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHPSosyal MedyaAnayasa Değişikliği
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