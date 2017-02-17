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‘Cezaevlerimiz ABD’den ileri’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Avantgarte Otel'de düzenlenen 'Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi'nin yaygınlaştırma eğitimleri toplantısına katıldı

‘Cezaevlerimiz ABD’den ileri’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Avantgarte Otel'de düzenlenen 'Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi'nin yaygınlaştırma eğitimleri toplantısına katıldı

17 Şubat 2017 Cuma 23:02
‘Cezaevlerimiz ABD’den ileri’
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın’ın da katıldığı toplantıda Bakan Bozdağ, cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların, ailelerinin Türkiye Cumhuriyeti devletine emaneti olduğunu söyledi. Bozdağ, "Onların işledikleri suçlara, aldıkları cezalarına, cezasının infaz sürelerine bakmaksızın yasaların bizlere yüklediği görevler çerçevesinde onların hem can güvenliği, hem her türlü ihtiyaçları, hem sağlıkları ve topluma yeniden kazandırılmaları konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.
CEZAEVLERİNİ JANDARMA KORUMAYA DEVAM EDECEK
Yakın zamanda ceza infaz kurumlarıyla ilgili yeni bir yasal düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'na getireceklerini belirten Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Cezaevlerinin dış güvenliğinin jandarmadan alınıp, Adalet Bakanlığı'na verilmesi ve bu kapsamda bazı düzenlemelerin yapılması çalışmaları vardı. Ancak bu çalışmalar akamate uğradı, yeni dönemde hükümetimizle yapılan istişareler sonucunda cezaevlerinin dış güvenliğinin İçişleri Bakanlığı'nda, yani jandarmada kalmasında karar verildi. Dış güvenliğin Adalet Bakanlığı'na alınması kararından vazgeçtik" dedi.
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İDDİASI 
Bakan Bozdağ Türkiye'de ceza ve tutukevlerine dönük hem Türkiye içinden, hem dışından çok ciddi aleyhte kampanyalar yürütüldüğünü söyledi. Bozdağ, "Bir yandan uluslararası insan haklarına ilişkin bazı örgütler, komisyonlar, onlar adına rapor hazırlayan raportörler, bir yandan da Türkiye içinde bazı çevreler Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele bulunduğuna ilişkin iftiraları hakikat gibi milletin önüne koymaya devam ediyorlar. Biz bu konudaki her açıklamayı ciddiyetle takip ediyoruz. Acaba doğru mudur diye titizlikle inceliyoruz, incelettiriyoruz. Eğer doğruluk payı varsa gereğini yerine getiriyoruz. Türkiye Ceza ve Tutuk Evleri'nde işkence ve kötü muamele konusunda sıfır tolerans uygulaması hükümetlerimiz döneminde başlatıldı. Bundan bugüne kadar en ufak bir taviz verilmedi, bundan sonrada verilmeyecektir" diye konuştu.
CEZAEVLERİ DENETİME AÇIK
Türkiye ceza ve infaz kurumlarının ulusal ve uluslararası pek çok organ ve kurum tarafından denetlendiğini belirten Bozdağ, "Bugüne kadar bu denetimler eksisiz yapılmaktadır" dedi. Türkiye cezaevlerinin ABD'deki ceza ve tutukevlerinden her açıdan daha ileri olduğunu belirten Bozdağ, şöyle devam etti: "Ceza ve tutukevlerinde herhangi birine işkence ve kötü muamele yapılmasını kabul etmeyiz. Böyle bir şey olduğunda bunun üzerine gideriz, örtülmesine de izin vermeyiz. Yapan kimse yargıya teslim ederiz. Ceza kanunlarımızda işkence ve kötü muamele suçları zaman aşımı kapsamı dışında tutulmuştur."
OBJEKTİF ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ
Bakan Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terör örgütlerinin yayın organları sosyal medya hesapları ve terör örgütlerinin destekçisi olan bazı çevreler tarafından her gün Türkiye Ceza ve Tutukevlerine ilişkin asılsız haberler yapılıyor. Bunun üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturduk. Televizyon, gazete ve sosyal medyada çıkan her türlü haber ve yorumu talimata gerek olmadan inceleme, araştırma, soruşturma, burada bir doğruluk ihtimali varsa bununla ilgili disiplin mekanizmalarını ve adli süreci başlatma talimatı verdik. Her türlü eleştiriye açığız. Ama objektif ve adil olmak kaydıyla."
'CEZAEVİNDEN ÇIKANLARA KUCAK AÇIN'
Bakan Bozdağ, cezasını çeken hükümlülere toplum kucağını açmazsa dışarının duvarı olmayan büyük bir açık cezaevine dönüştüğünü söyledi. Herkesin yanılabileceğini, hatta kasten suç işleyebileceğini belirten Bozdağ, "Cezasını çekenler sonra topluma rahat karışabilmelidir. Ona iş vermezseniz, sabıka kaydına bakıp güle güle derseniz bu insanlar nasıl yaşayacak?" dedi.
PSİKOLOG, SOSYOLOG, SOSYAL ÇALIŞMAÇI ALINACAK
Cezaevleri çalışanlarına seslenen Bekir Bozdağ, "İşinize sahip çıkın, topluma bu insanları yeniden kazandırıyorsunuz. Yanlışların önüne geçiyorsunuz. Cezaevlerinde intihar sayıları azalıyorsa bu pay size aittir. Yeni dönemde psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve uzmanları istihdam etmeye özen göstereceğiz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir BozdağAntalyaKemerAvantgarteCeza Infaz
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