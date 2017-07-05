Ceyda Düvenci: Hıçkıra hıçkıra ağladım

OYUNCU Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Düvenci, doğumdan 3 gün sonra dayanamayıp bebeğinin ilk fotoğraf paylaştı.Instagram'da duygularını anlattığı uzun bir yazı yayımlayan Düvenci, doğumdan sonra ameliyathanede hıçkıra hıçkıra ağladığını belirtti.

Ceyda Düvenci'nin, duygu dolu anlarını anlattığı notu şöyle:

"Hayatın içinde, hayata dair bir sürü şey olup biterken. Kendi dünyama çekildim yuvamda sevdiklerimle son iki ay hayatımın mucizesini yaşadım. Seni kucağıma almak için hazırlıklarım büyük oldu. Emekle ve aşkla bekledim seni. Endişeli, umut dolu, aşkla, korkularımın üstüne gide gide. 9 ay sabırla bazen de sabırsız. Baban ve kardeşin en büyük gücüm oldu. Ve tabii ki her endişelendiğimde içimde kıpırdanıp 'Anne iyiyim, korkma' diyen sen de. Ve 01-07-17 hayat başkalaştı. Sesini duyduğum an dakikalar süren bir ağlama başladı bende ameliyathanede. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Tüm yaşadıklarım, yüklerim, sıkıntım, kendime kızmalarım, endişelerim aktı gözlerimden ve gitti. Sonra babanın kucağında kokladım seni ilk. Şimdi artık dimdik duruyorum. Hoşgeldin oğlum. Aşkla, saygıyla, hayranlıkla, sonsuz bağlı olduğum adamın meyvesi hoşgeldin. Güzeller güzeli ablan, mükemmel baban ve ben seni nasıl bekledik bir bilsen. Yuvamıza geldiğinden beri hayatımızı nasıl başkalaştırdığını sana ömür boyu anlatacağım. Balköpüğüm bile başkalaştı ve muhteşem bir abla oldu sana daha ilk günlerinde. Hoşgeldin ömrümün ikinci meyvesi. Hayatın mucizelerine inanan, güçlü, aşk dolu herkese selam olsun. Darısı isteyen herkesin başına sağlıkla."