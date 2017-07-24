Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

TÜRKİYE'NİN sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab'ı teröristlerden temizledi.
ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin yapamadığı terör temizliğini kısa süre içerisinde yapan Mehmetçik, bölgede güvenliği elden bırakmıyor.
3 FARKLI PETROL RAFİNERİSİ
TSK'nın güvenliğin sağlanması için ÖSO birliklerine destek olduğu bölgelerde, petrolçalışmaları da hız kazandı.
Son aylarda hızlanan çalışmalar sonucu 3 petrol rafinerisi açıldı.
TSK ZIRHLILARINA YAKIT İKMALİ
ÖSO birliklerine destek amacıyla bölgede konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlılar, yakıt ihmallerini de bu noktalardan sağlamaya başladı.
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