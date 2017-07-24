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Cenazeye o da katıldı!

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi toprağa verildi. Ölen kardeşlerin gözaltındaki babası da polis nezaretinde cenazeye katıldı

Cenazeye o da katıldı!

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi toprağa verildi. Ölen kardeşlerin gözaltındaki babası da polis nezaretinde cenazeye katıldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:43
Cenazeye o da katıldı!
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SAMSUN'UN Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan  silahlı kavgada ölen iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.Terme Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan  kavgada ölen Göktuğbey ve kardeşi Alptuğbey Tekcan'ın cenazeleri, Çarşamba Devlet  Hastanesi morgundan alınarak Rıdvan Bey Camisi'ne getirildi.İki kardeşin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Göğceli  Mezarlığı'nda toprağa verildi.Güvenlik güçlerine teslim olan olayın şüphelilerinden Tekcan  kardeşlerin babası Turan Tekcan da polis nezaretinde cenaze namazına katıldı.  Ayakta durmakta güçlük çeken baba Tekcan, cenaze namazına kadar tabutların yanına  getirilen sandalyede oturdu.Olayda ölen Murat Aşar'ın cenazesinin ise ikindi vakti kılınacak  namazın ardından Göğceli Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.Terme Caddesi'nde önceki gece aralarında husumet bulunan iki grup  arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin  5 kişi gözaltına alınmıştı.

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