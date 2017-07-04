Cenazesi çöp evden vinçle çıkarıldı

KUMLA Mahallesi’nde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Tayfun Başak kalp, yetmezliği neticesi hayatını kaybetti. Başak’tan bir haftadır haber alamayan ve evden kokular geldiğini fark eden komşuları, Emniyet Müdürlüğünü aradı. Evde ilk çöp yığınıyla ve kokuyla karşılaşan emniyet ekipleri, Başak'ın cesedinin çürümeye başladığını gördü.
Kilosu ve şişmesi sebebiyle evden çıkarılamayan Tayfun Başak’ın cesedi, gece saatlerinde balkondan vinç vasıtasıyla çıkarıldı. Belediye ekipleri, cesedin çıkarıldığı andan itibaren evi temizlemeye devam ediyor.
Öte yandan kimsesiz yaşadığı öğrenilen Tayfun Başak'ın vefatıyla alakalı adli tabip normal ölüm raporu verirken, cenaze Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.