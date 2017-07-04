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Cenazesi çöp evden vinçle çıkarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp evde hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı

Cenazesi çöp evden vinçle çıkarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp evde hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı

04 Temmuz 2017 Salı 16:44
Cenazesi çöp evden vinçle çıkarıldı
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KUMLA Mahallesi’nde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Tayfun Başak kalp, yetmezliği neticesi hayatını kaybetti. Başak’tan bir haftadır haber alamayan ve evden kokular geldiğini fark eden komşuları, Emniyet Müdürlüğünü aradı. Evde ilk çöp yığınıyla ve kokuyla karşılaşan emniyet ekipleri, Başak'ın cesedinin çürümeye başladığını gördü.

Kilosu ve şişmesi sebebiyle evden çıkarılamayan Tayfun Başak’ın cesedi, gece saatlerinde balkondan vinç vasıtasıyla çıkarıldı. Belediye ekipleri, cesedin çıkarıldığı andan itibaren evi temizlemeye devam ediyor.
Öte yandan kimsesiz yaşadığı öğrenilen Tayfun Başak'ın vefatıyla alakalı adli tabip normal ölüm raporu verirken, cenaze Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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Son Güncelleme: 04.07.2017 16:46
Anahtar Kelimeler:
GemlikCop
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