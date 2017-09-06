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Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz’dan sert tepki

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu'nun, FETÖ sanığı Metin Can Yılmaz isimli şahsı komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi olduğunu iddia etmesi yalan çıktı. Can yılmaz sosyal medya hesabından asparagas habere isyan etti

Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz’dan sert tepki

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu'nun, FETÖ sanığı Metin Can Yılmaz isimli şahsı komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi olduğunu iddia etmesi yalan çıktı. Can yılmaz sosyal medya hesabından asparagas habere isyan etti

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:57
Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz’dan sert tepki
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SABAH gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, kaleme aldığı köşe yazısında Cem Yılmaz'ı FETÖ bağlantılı ilan etti. Ramoğlu'nun kurduğu bağlantı, eski MİT'çi Enver Altaylı'nın damadının Metin Can Yılmaz olmasıydı. İşte Ramoğlu’nun yazısı: “Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Metin Can Yılmaz, Enver Altaylı'nın damadıdır. Enver Altaylı'dan kızı Dilara'yı Metin Can Yılmaz'a isteyen kişi de Mustafa Özcan'dır. Yani sıradan bir FETÖ'cü değildir Enver Altaylı… Damardan FETÖ'cüdür. Cem Yılmaz, Tarkan Tevetoğlu ve Sezen Aksu gibi sanatçıların Erdoğan'a tavırlı olmalarının sebebi FETÖ'dür…”

CEM’DEN SONRA AĞABEYİ DE İSYAN ETTİ

Adlarını karalayan bu asparagas köşe yazısı sonrasında isyan eden ve özür beklediğini söyleyen Cem Yılmaz’dan sonra köşe yazısına konu olan ağabey Can Yılmaz da isyan bayrağını açtı. Kardeşine göre tepkisini çok daha sert ifadelerle dile getiren Can Yılmaz şu tweetleri attı:

can-yilmaz-ic

can-yilmaz-ic-2

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