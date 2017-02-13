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Çelik kasayı delip vurgun yaptılar

Tırmanarak girdikleri düğün salonunda 52 dakika kalarak çelik kasayı delip içinden 6 bin lira para çalan 3 kişiden 2'si yakalandı

Çelik kasayı delip vurgun yaptılar

Tırmanarak girdikleri düğün salonunda 52 dakika kalarak çelik kasayı delip içinden 6 bin lira para çalan 3 kişiden 2'si yakalandı

13 Şubat 2017 Pazartesi 20:18
Çelik kasayı delip vurgun yaptılar
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Kasım 2016 tarihinde 3 zanlı gece bir düğün salonuna gelerek sırayla tırmanıp, açık olan tuvalet penceresinden içeri girdi. Zanlılar 52 dakika kaldığı düğün salonunda çelik kasayı murç ile delip içindeki 6 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Olayın ardından sabah düğün salonuna gelen sahibi, soyulduğunu görünce polise haber verdi. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı gasp büro amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren zanlılardan ikisinin isminin Çetin B. (23) ile A.T. (47) olduğunu tespit etti. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz cumartesi günü polis kasayı murç ile delip paraları alan Çetin B.'nin Denizli Mahallesi'nde olduğunu belirleyerek operasyon yaptı. Yapılan operasyonda zanlı kovalamaca sonrası bir tabanca ile birlikte yakalandı. A.T. ise bir başka operasyonda gözaltına alındı. Çetin B.'nin 4 olaydan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 6 olaydan da arandığı belirlendi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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Anahtar Kelimeler:
TırmanarakKasayıDüğün Salonu
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