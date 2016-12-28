Celal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye katılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı. Twitter hesabından yazılı ve görüntülü bir açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, “2 Ocak Pazartesi günü Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’ne giderek, AK Parti’ye üye olacağım. Tüm sevenlerimi beklerim" şeklinde mesaj yayınladı

CHP içindeki

Açıklamasında, “Eğer duymazsanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim" diyen Celal Kılıçdaroğlu’nun yazılı açıklamasının tamamı şöyle: “Halkımıza ve yetkililere sesleniyorum. Bana sahip çıkılmalıydı. Bana ağabeyim Kemal Kılıçtaroğlu da sahip çıkmalıydı. Benim yaptığım, herkesin kendi evinin önünü temizlemesi kuralına uymaktan başka bir şey değil. AK Parti FETÖ’yu temizleyip atmak istiyor. Bu konuda CHP’den daha fazla yol aldı. CHP, FETÖ ile ilgili meselenin üstünü örtmeye kalkıyor ve ya divanın altına süpürüyor. Bu çıkış değil, kurtuluş değil. CHP’nin de ülkenin de faydasına değil bu. AK Parti, bir sürü eksik politikasına rağmen toplumda büyük bir karşılık buluyorsa bana kalırsa yanlış yapmışsa “yaptım”, yanılmışsa “yanıldım” demesinden ötürüdür. Bilinen odur ki yanlış yapmayan hiçbir şey yapmıyordur. Ben yaşadığım bölgede FETÖ yapılanmasına karşı bir itirazda bulundum. Üstelik içinde yer aldığım partiden, CHP’den başladım itiraza. Kişi olarak ben önce gözümdeki çapağı temizlemek istedim. Söke’den Didim’e yürüyüşümün, daha sonra açlık grevine yatışımın altında tam da bu yaklaşım vardır. Ben bu meselenin AK Parti veya CHP meselesinden öte bir şey olduğunu düşündüm. Ülkemizin kaderini olumlu anlamda belirlemeyle ilgili herkesin yapacağı bir şey olmalıdır diye düşünüyorum hala. FETÖ’nün Didim Belediyesi’nde nasıl yapılandığını, açtığı tahribatları, mevcut belediye başkanının bu amaçla buraya birtakım alavere dalaverelerle nasıl yerleştirildiğini, bu oyunun CHP’nin tepe noktalarından tezgâhlandığını biliyorum. Daha onlarcası yüzlercesi.

FETÖ ile ilgili pek çok şey biliyorum. Bu konuda bana CHP’liler de dahil olmak üzere herkesin sahip çıkması gerekiyordu. FETÖ meselesinin, bu kirli örgütün ülkemizden silinip atılmasını samimi olarak istediğini düşündüğüm, bu konuda ortaya koyduğu tavrı samimi bulduğum AKP de bana sahip çıkmalıydı. Benim tavrım Türkiye’de örnek bir tavırdır. Çünkü ben “kral çıplak” diye bağırdım. Benim bu tavrımı Cumhurbaşkanı bile ciddiye almalıydı. Çünkü bas bas bağırıyorum. Ben de ülkemizin başına bela olan ve hala tehdit olmaya devam eden FETÖ ile ilgili bilgiler yalnızca Didim Belediyesi ve bu konuda gırtlağına kadar kire günaha batmış Deniz Atabay’la sınırlı değil. Açıkçası kırgınım. Küskünüm.Eğer duymayacaksanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim. Kimse benden yılgınlık beklemesin.Ben FETO hayatımızdan silinip atılması konusunda AK Parti’yi daha samimi bulduğum için üye olacağım, kimse de beni yadırgamasın.Yetkililere ve kamuoyuna saygılarımla “

Melih Gökçek-Celal Kılıçdaroğlu yakınlaşması

Bu arada, Celal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in twitter üzerinden karşılıklı paylaşımları da dikkat çekti. Son olarak, Celal Kılıçdaroğlu kendisini twitter üzerinden takip etmeye başlayan Gökçek’e sesli bir mesaj yayınlayarak teşekkür etti. içindeki FETÖ ’cülerin temizlenmesi için Söke’den Didim’e yürüyen ve ağabeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştirilerde bulunan Celal Kılıçdaoğlu, disiplin kuruluna sevk edilince CHP’den istifa etmişti. Twitter hesabından AK Parti ’ye üyelik için başvuracağını duyuran Celal Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama da yaptı.Açıklamasında, “Eğer duymazsanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim" diyen Celal Kılıçdaroğlu’nun yazılı açıklamasının tamamı şöyle: “Halkımıza ve yetkililere sesleniyorum. Bana sahip çıkılmalıydı. Bana ağabeyim Kemal Kılıçtaroğlu da sahip çıkmalıydı. Benim yaptığım, herkesin kendi evinin önünü temizlemesi kuralına uymaktan başka bir şey değil. AK Parti FETÖ’yu temizleyip atmak istiyor. Bu konuda CHP’den daha fazla yol aldı. CHP, FETÖ ile ilgili meselenin üstünü örtmeye kalkıyor ve ya divanın altına süpürüyor. Bu çıkış değil, kurtuluş değil. CHP’nin de ülkenin de faydasına değil bu. AK Parti, bir sürü eksik politikasına rağmen toplumda büyük bir karşılık buluyorsa bana kalırsa yanlış yapmışsa “yaptım”, yanılmışsa “yanıldım” demesinden ötürüdür. Bilinen odur ki yanlış yapmayan hiçbir şey yapmıyordur. Ben yaşadığım bölgede FETÖ yapılanmasına karşı bir itirazda bulundum. Üstelik içinde yer aldığım partiden, CHP’den başladım itiraza. Kişi olarak ben önce gözümdeki çapağı temizlemek istedim. Söke’den Didim’e yürüyüşümün, daha sonra açlık grevine yatışımın altında tam da bu yaklaşım vardır. Ben bu meselenin AK Parti veya CHP meselesinden öte bir şey olduğunu düşündüm. Ülkemizin kaderini olumlu anlamda belirlemeyle ilgili herkesin yapacağı bir şey olmalıdır diye düşünüyorum hala. FETÖ’nün Didim Belediyesi’nde nasıl yapılandığını, açtığı tahribatları, mevcut belediye başkanının bu amaçla buraya birtakım alavere dalaverelerle nasıl yerleştirildiğini, bu oyunun CHP’nin tepe noktalarından tezgâhlandığını biliyorum. Daha onlarcası yüzlercesi.FETÖ ile ilgili pek çok şey biliyorum. Bu konuda bana CHP’liler de dahil olmak üzere herkesin sahip çıkması gerekiyordu. FETÖ meselesinin, bu kirli örgütün ülkemizden silinip atılmasını samimi olarak istediğini düşündüğüm, bu konuda ortaya koyduğu tavrı samimi bulduğum AKP de bana sahip çıkmalıydı. Benim tavrım Türkiye’de örnek bir tavırdır. Çünkü ben “kral çıplak” diye bağırdım. Benim bu tavrımı Cumhurbaşkanı bile ciddiye almalıydı. Çünkü bas bas bağırıyorum. Ben de ülkemizin başına bela olan ve hala tehdit olmaya devam eden FETÖ ile ilgili bilgiler yalnızca Didim Belediyesi ve bu konuda gırtlağına kadar kire günaha batmış Deniz Atabay’la sınırlı değil. Açıkçası kırgınım. Küskünüm.Eğer duymayacaksanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim. Kimse benden yılgınlık beklemesin.Ben FETO hayatımızdan silinip atılması konusunda AK Parti’yi daha samimi bulduğum için üye olacağım, kimse de beni yadırgamasın.Yetkililere ve kamuoyuna saygılarımla “Bu arada, Celal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in twitter üzerinden karşılıklı paylaşımları da dikkat çekti. Son olarak, Celal Kılıçdaroğlu kendisini twitter üzerinden takip etmeye başlayan Gökçek’e sesli bir mesaj yayınlayarak teşekkür etti.

