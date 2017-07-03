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Cebinden çıkarttı, 100'er TL'leri böyle dağıttı...

Pakistan Devlet Senatörü Muhammad Talha Mahmood, Kahramanmaraş’ta ziyaret ettiği Geçici Barınma Merkezi’ndeki Suriyeli 300 çocuğa 100’er lira para dağıttı

Cebinden çıkarttı, 100'er TL'leri böyle dağıttı...

Pakistan Devlet Senatörü Muhammad Talha Mahmood, Kahramanmaraş’ta ziyaret ettiği Geçici Barınma Merkezi’ndeki Suriyeli 300 çocuğa 100’er lira para dağıttı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:30
Cebinden çıkarttı, 100'er TL'leri böyle dağıttı...
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AYNI zamanda ismini taşıyan vakfın başkanı da olan Muhammad Talha Mahmood, beraberindekilerle birlikte ziyaret ettiği Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde Dulkadiroğlu Kaymakam ve Geçici Barınma Merkezi Yöneticisi Mehmet Türköz ve AFAD İl Müdürü Zafer Özcan tarafından karşılandı. Mahmood ve beraberindekilere Zafer Özcan tarafından merkezde kalan Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların yaşam şartları, onlara sunulan sosyal ve eğitim imkanları hakkında bilgi aktarıldı.Mahmood daha sonra Geçici Barınma Merkezi ve Suriyeli 300 çocuğun bulunduğu Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Burada verilen eğitim hakkında bilgi alan Mahmood, daha sonra cebinden para destelerini çıkarıp her çocuğu 100’er lira para dağıttı.Pakistanlı senatör, "Sosyal medyada çok kötü fotoğraflar görüyorduk, Suriyeli kardeşlerimiz çok kötü durumdalar. Elhamdülillah, buraya gelince şaşırdım, Türk kardeşlerimiz Suriyeli kardeşlerimize çok iyi bakıyorlar. Şunu da çok iyi anladım ki burada her mazlum Cumhurbaşkanı’na dua ediyor. Öncelikle burada AFAD Müdürü’ne çok teşekkür ediyorum konteyner kenti çok iyi yönettikleri için. Kaymakam beye de teşekkür ediyorum Suriyeli kardeşlerimize çok iyi baktığı için. Hayrat Vakfı ile buraya geldik ve onlar da Elhamdülillah dışarı da kalan Suriyeli kardeşlerimiz için çok iyi yarım faaliyetleri yürütüyor. Biz Kahramanmaraş’ta Cerablus’a 3 TIR yardım gönderdik, yarın onları kendi ellerimizle dağıtacağız. Suriye’deki savaşın bitmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmesi için dua ediyorum" dedi.

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PakistanlıSenatorParaçocuk
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