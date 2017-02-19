Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Çaydanlık bombacısı tutuklandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde daha önce çaydanlık içinde el yapımı patlayıcı hazırlarken görüntüsü ele geçirilen PKK’lı terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı

Çaydanlık bombacısı tutuklandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde daha önce çaydanlık içinde el yapımı patlayıcı hazırlarken görüntüsü ele geçirilen PKK’lı terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı

19 Şubat 2017 Pazar 19:46
Çaydanlık bombacısı tutuklandı
banner404

YÜKSEKOVA ilçesinde 11 ay önce PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen bir cep telefonunun hafıza kartında 4 PKK’lı teröristin söyledikleri şarkılar eşliğinde çaydanlıklar içerisine el yapımı patlayıcı yerleştirdikleri tespit edilmişti. Görüntülerdeki 4 PKK’lıdan 3’ü çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda ölü olarak ele geçirilirken, biri ise kaçmıştı. Polis tarafından incelenen görüntülerde, bomba hazırlayan PKK’lı teröristlerden kaçan şahsın M.G. olduğunu tespit etti.

Yapılan istihbari çalışmalar sonrası M.G.’nin Yüksekova’da bir evde saklandığını belirleyen polis, üç gün önce operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda yakalanan M.G., emniyetteki sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PKKTeröristÇAYDANLIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sözümüz terör örgütlerine'
'Sözümüz terör örgütlerine'
80 kilo ele geçirildi
80 kilo ele geçirildi
Erdoğan'dan CHP ve HDP'ye davet
Erdoğan'dan CHP ve HDP'ye davet

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals