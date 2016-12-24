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Çavuşoğlu: Olayın arkasında ne var biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik terör saldırısına ilişkin, "Putin'in söylediği gibi olayın arkasında ne var biliyoruz. Kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp hesabını da soracağız. Sayın Putin'in de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu olay ilişkilerimizi bozamayacak." dedi

Çavuşoğlu: Olayın arkasında ne var biliyoruz
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ÇAVUŞOĞLU, EXPO 2016 Antalya'daki kongre merkezinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması 2015" töreninde, ödül alan Antalyalı gazetecileri  kutladığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, tören öncesinde ödül alan fotoğrafları  incelediğini ve bütün fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu dile getirdi.
AGC'nin gazeteciliği dışında Antalya'nın her alanında yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, o nedenle kamu yararına kurum olmayı hak ettiğini ifade etti. AGC'nin Antalya'nın tanıtımı için büyük çaba gösterdiğini anlatan Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin EXPO 2016 Antalya'ya en fazla destek veren meslek gruplarından olduğunu kaydetti.
Antalya'da gerçekleştirilen EXPO'nun katılımcı sayısı bakımından  Japonya'dan sonra dünyada ikinci EXPO olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Antalyalı  gazetecilerin bu başarıda emeğinin önemine işaret etti. Çavuşoğlu, Antalyalı  gazetecilerin kentte gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, G20  Liderler Zirvesi ve milli maçlara sahip çıktığını söyledi.
Rusya ile ilişkilerin bozulduğu dönemde AGC'nin Rusya'daki gazeteciler  cemiyetleri ile temasa geçilmesinde önemli çabaları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkiler düzelirken tüm çabaların arkasında Antalya vardı. Bu süreçte Antalya'daki belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, çiftçileri,  turizmcileri ve gazetecileriyle büyük desteğini gördük" dedi.
"Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, terör saldırısı, suikast  sonucunda hayatını kaybetti. Kendisini ülkemizden en iyi şekilde uğurladık ve Moskova'da da en iyi şekilde karşıladık. Putin'in söylediği gibi olayın arkasında  ne var biliyoruz. Kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp hesabını da  soracağız. Sayın Putin'in de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu olay ilişkilerimizi bozamayacak. Bu süreçte Rusya ile yakın iş birliğimizin faydasını  Doğu Halep'te 45 bin kişinin tüm zorluklara rağmen tahliye edilmesinde gördük.  Önemli bir iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar oldu. Farklı düşündüğümüz yerler  de oldu. ABD ile de var, diğer ülkelerde de var. Herkesle aynı düşünmek zorunda  değiliz. Bizim kendi çıkarlarımız ve yanlış gördüğümüz şeyler var. Bunu da konuşuruz, söyleriz. Rusya ile olan bu iş birliğimizi tüm Suriye'ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması, müzakerelerle siyasi dönüşümün sağlanmasını  istiyoruz. Oradaki sorunlar bizi de etkiliyor."
15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında Türk medyasının ülkenin geleceği  için önemli rol üstlendiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Antalya'daki gazetecilerin  tüm Türkiye'deki meslektaşları gibi darbe girişimi gecesi ve sonrasında  dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini ifade etti.
Gazetecilerin bazen kendilerini eleştirdiğini bazen de övdüğünü  anlatan Çavuşoğlu, "Gazetecilerle her zaman ölçülü bir dostluğumuz oldu. İnternet  gazeteciliğiyle ilgili düzenleme getirilmesi isteniyor. Hiçbir özgürlük sınırsız  değildir. Sınırsız olduğu yerde en çok rahatsız olan da gazeteci arkadaşlarımız  oluyor. Avrupa Konseyi'nin internet gazeteciliğinde çerçeveyi çizen tavsiye kararı var. Özgürlük ve mahremiyetin korunması çerçevesinde bir düzene sokulması  lazım. Herkesin de gelişi güzel yapmaması gerekiyor." diye konuştu.
Ocak ayında Kıbrıs'ta 5'li müzakereler yapılacağını da ifade eden  Çavuşoğlu, "5'li konferansın tarihi belli oldu. Türkiye ve KKTC olarak adil,  kalıcı, iki kesimliğe dayanan her iki tarafın da haklarını koruyan bir çözüm  yaparız. İnşallah Rum tarafı ve Yunanistan da aynı samimiyeti gösterir ve konferanstan olumlu bir sonuç çıkar." dedi.
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Etiketler; #dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu #Rusya #Çavuşoğlu: Olayın arkasında ne var biliyoruz #Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov #putin #AGC #Antalya  Gazeteciler Cemiyeti
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