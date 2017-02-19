Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

ALMANYA'DA son üç günde yoğun diplomasi trafiği yürüten Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek için perşembe günü Bonn kentine geldi. İki gün süren toplantılarda sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, barışı koruma ve Afrika ile iş birliği gibi küresel ve bölgesel konular ele alınırken, Çavuşoğlu toplantı kapsamında birçok ikili temasta bulundu.

Amerikalı mevkidaşıyla DEAŞ, PYD ve FETÖ'yü konuştu

İlk olarak, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Espinosa Cantellano ile iklim değişikliğiyle mücadele konusunun ele alındığı görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşıyla görüşmesinde ikili ilişkiler, terör örgütleri DEAŞ, PYD ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konuları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

Münih'te çok sayıda ikili görüşme yaptı

Bonn'daki temaslarının ardından Çavuşoğlu, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih’e geçti.

Çavuşoğlu, Münih’teki ilk gününde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu dün de Münih'te çok sayıda ikili görüşme yaptı.

İlk önce Lichtenstein Dışişleri, Eğitim ve Kültür Bakanı Aurelia Frick ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ardından sırasıyla Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile birer görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Davor Ivo Stier, Fransa Cumhuriyetçiler Partisi Milletvekili Bruno Le Maire, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Andrei Galbur ile bir araya geldi.