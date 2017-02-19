Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için geldiği Almanya'daki temasları çerçevesinde 22 ikili görüşme yaptı

Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için geldiği Almanya'daki temasları çerçevesinde 22 ikili görüşme yaptı

19 Şubat 2017 Pazar 11:39
Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği
banner404

ALMANYA'DA son üç günde yoğun diplomasi trafiği yürüten Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek için perşembe günü Bonn kentine geldi. İki gün süren toplantılarda sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, barışı koruma ve Afrika ile iş birliği gibi küresel ve bölgesel konular ele alınırken, Çavuşoğlu toplantı kapsamında birçok ikili temasta bulundu.
Amerikalı mevkidaşıyla  DEAŞ, PYD ve FETÖ'yü konuştu
İlk olarak, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Espinosa Cantellano ile iklim değişikliğiyle mücadele konusunun ele alındığı görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşıyla görüşmesinde ikili ilişkiler, terör örgütleri DEAŞ, PYD ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.
Münih'te çok sayıda ikili görüşme yaptı
Bonn'daki temaslarının ardından Çavuşoğlu, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih’e geçti.
Çavuşoğlu, Münih’teki ilk gününde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu dün de Münih'te çok sayıda ikili görüşme yaptı.
İlk önce Lichtenstein Dışişleri, Eğitim ve Kültür Bakanı Aurelia Frick ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ardından sırasıyla Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile birer görüşme yaptı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Davor Ivo Stier, Fransa Cumhuriyetçiler Partisi Milletvekili Bruno Le Maire, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Andrei Galbur ile bir araya geldi. 

banner355
Son Güncelleme: 19.02.2017 12:16
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluG20DEAŞPYD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun infaz emrini Gülen vermiş
Muhsin Yazıcıoğlu'nun infaz emrini Gülen vermiş
Kadın seçmen daha çok kararsız!
Kadın seçmen daha çok kararsız!
'Behzat' kod adlı hain öldürüldü!
'Behzat' kod adlı hain öldürüldü!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals