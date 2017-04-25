Çavuşoğlu Katar'da

Haber: Alper KUTAY

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki bakan Suriye'deki son gelişmeler ve bu ülkenin geleceğine ilişkin konuları da değerlendirdi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ayrıca, geçen yıl Aralık ayında Trabzon'da ikinci kez düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik İşbirliği Komitesi'nin takibini konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Katar Emir Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamad Al Sani ile de bir araya geldi. Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.