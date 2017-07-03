Çatıya çıkan vatandaş polise zor anlar yaşattı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatısına çıkan M.D. (36), elindeki benzin dolu su bidonu ile çatının belli bölümlerini yakarak motosikletinin kendisine geri verilmemesi durumunda intihar edeceğini söyledi.Durumu çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 acil müdahale ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde branda açarken çatıya çıkan Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ikna etmeye çalıştı. Süren ikna çabaları sonunda intihara teşebbüs eden M.D.’yi ele geçiren polis ekipleri çatıdan aşağı indirdi. Aşağı indirildikten çevredeki insanlara sözlü saldırıda bulunan M. D. polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.
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