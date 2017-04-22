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Çatışmadan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 asker yapılan tüm müdahalelere şehit olurken, 2 askerin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Çatışmadan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 asker yapılan tüm müdahalelere şehit olurken, 2 askerin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

22 Nisan 2017 Cumartesi 23:27
Çatışmadan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede operasyon başlatıldı. İki gün önce başlatılan operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan ve helikopterle Diyarbakır'a kaldırılan 3 askerden 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 2 askerin tedavisi devam ederken, bölgede teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmanın devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırşehitAcı Haberçatışma
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