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Çatışma çıktı! Acı haber geldi

Uludere'nin Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Çatışma çıktı! Acı haber geldi

Uludere'nin Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

23 Nisan 2017 Pazar 10:10
Çatışma çıktı! Acı haber geldi
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ŞIRNAK'IN Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda 2 asker şehit oldu.  Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen  Komutanlığına bağlı birliklerce Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda  bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, müdahaleye  rağmen şehit düştü.
 

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Anahtar Kelimeler:
UludereBestlerTerör
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