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Çatışma: 2 asker yaralı

Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı

Çatışma: 2 asker yaralı

Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı

11 Şubat 2017 Cumartesi 18:20
Çatışma: 2 asker yaralı
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EDİNİLEN  bilgilere göre, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri bir grup teröristle karşı karşıya geldi. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralılar, operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli2 Asker YaralıPülümür IlçesiTunceli Devlet Hastanesi
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