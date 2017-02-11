Çatışma: 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı yaralı yakalandı

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesinde güvenlik güçlerinin 3 günden beri sürdürdükleri operasyonda, dün PKK'lıların kış üstlenmesi olarak kullandıkları birçok sığınak bulunarak imha edildi. Operasyon sırasında eski bir krom madeni alanında saklanan 2 teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin attığı el bombasıyla 3 asker yaralanırken, PKK'lıların 1'i ölü, 1'i yaralı ele geçti.

Yaralı askerler bölgeye gönderilen helikopterlerle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerleri ziyaret eden Vali Osman Kaymak, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgedeki operasyonların sürdüğünü söyledi.