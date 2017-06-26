Çatışma: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yayladere kırsalında Bingöl sınırı yakınlarında yürütülen operasyonda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, şehidin naaşı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.
Çatışmada şehit olan Mardin nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Rıstam Çetin’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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