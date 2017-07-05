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Canlı bomba yakalandı

Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan Suriye uyruklu şahsın sırt çantasında 5 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi

Canlı bomba yakalandı

Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan Suriye uyruklu şahsın sırt çantasında 5 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:52
Canlı bomba yakalandı
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HATAY'IN Yayladağı ilcesi Güveççi Mahallesi mevkiinde, Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu bir kişi yakalandı. Sırt çantasında 5 kilo TNT ile yakalanan K.A. isimli zanlının canlı bomba olduğu tespit edildi.
 
Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "04 Temmuz 2017 Salı günü saat 10.30 sıralarında ilimiz Yayladağı ilçesi Güveççi Mahallesi yakınlarından sınırı illegal yoldan geçmeye çalışan şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Kışlak Karakol Komutanlığı birimlerinin bölgeye intikal etmesiyle Suriye uyruklu K.A. isimli şahıs, taşıdığı sırt çantası ile birlikte yakalanmıştır. Yapılan aramada çanta içerisinde; 2 adet şampuan kutusu ve 3 adet deterjan torbasına konulmuş vaziyette 5250 gram TNT olduğu değerlendirilen madde, 20 metre uzunluğunda fitil, 9 adet fünye, ele geçirilmiştir" denildi.
 
Şahsın sorgusunun sürdüğü, konuyla ilgili soruşturmanın da çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. 

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Son Güncelleme: 05.07.2017 12:14
Anahtar Kelimeler:
Canlı BombaSuriye SınırıHatay Valiliği
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