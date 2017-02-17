Canlı bomba olmak istemişler

AİLESİNİN "DEAŞ'a katılmış olabilir" ihbarıyla gözaltına alınan Esra İ., hakkında açılan soruşturmada her şeyi itiraf etti.

Bingöl Üniversitesi'nde okurken DEAŞ'a sempati duymaya başladığını anlatan genç kız, Twitter'dan tanıştığı eski bir polis memuru olan Muhammed G.'nin daveti üzerine İstanbul'a geldiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLAR

Maryam S. de aynı evde gözaltına alındı. İki kızın sosyal medyadan tanıştıkları belirlendi.

Yapılan incelemede ise Esra İ. ile Maryam S. arasında canlı bomba eylemi yapmak istediği yönünde yazışmalar ortaya çıktı.

Yakalanan kızların DEAŞ'ın kendilerine izin vermesi halinde bu eylemi gerçekleştirmek istediklerini itiraf ettiği ileri sürüldü. 3 şüpheli hakkında açılan davaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

