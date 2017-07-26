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'Çamur' için kilometrelerce uzaktan geliyorlar

TÜRKİYE'nin birçok şehrinden binlerce kişi, kilometrelerce yol kat ederek Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi'ndeki kükürtlü çamuru vücutlarına sürüp şifa arıyor. Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, çamurun egzama, sedef, mantar gibi birçok hastalıklara iyi geldiğini söyledi

'Çamur' için kilometrelerce uzaktan geliyorlar

TÜRKİYE'nin birçok şehrinden binlerce kişi, kilometrelerce yol kat ederek Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi'ndeki kükürtlü çamuru vücutlarına sürüp şifa arıyor. Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, çamurun egzama, sedef, mantar gibi birçok hastalıklara iyi geldiğini söyledi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:46
'Çamur' için kilometrelerce uzaktan geliyorlar
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YUKARI İçmeler, Orta İçmeler ve Aşağı İçmeler olmak üzere 3 ayrı noktadan çıkan doğal maden suyu ile şifa dağıtan Ekinözü'nün çamuru da şifalı. Orta içmelerde kendiliğinden oluşan kükürtlü su havuzunun kenarından alınan toprağı suya karıştırarak elde edilen çamurun birçok hastalığa iyi geldiğine inanılıyor. Kükürtlü çamurun yıllardır kullanıldığını ve bunun içinde insanların yüzlerce kilometre kat ederek kente geldiğini belirten Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, "Orta İçmelerimizdeki şifalı çamur, deri üzerine sürüldüğü zaman yara ve lekelerin kapanmasına faydalı olan bir çamurdur" dedi.

Çamurun, birçok hastalığa iyi geldiğini kaydeden Çeleğen,  şöyle dedi:

"Çamuru yüzüne sürerek maske olarak kullanan misafirlerimiz var.  Nörolojik kronik hastalıklara, varis yarası, venöz dolaşım, egzama, sedef, mantar gibi birçok hastalıklara iyi geliyor. Kükürtlü kil çamuru insan vücudunda bir takım dış etkilere, yaralara iyi geldiği söylenir. Deri üzerine sürüldüğü zaman yara ve lekelerin kapanmasına faydalı olan bir çamur. Çamur banyosu günde 3-5 seans uygulanıyor. Çamur bağışıklık ve sinir sistemini de güçlendiriyor. Ciltteki siyah noktaları gideriyor, kas sorunlarına ve strese de iyi geliyor. Çamurun hiçbir yan etkisi yok. Herkes çok memnun. Kendiliğinden oluşan kükürtlü su havuzunda duş alıyorlar ve Böylece vücut kendini yenilemiş oluyor."

"25 SENEDİR ÇAMUR BANYOSU YAPIYORUM"

Şifalı çamur için ilçeye gelenlerde Şanlıurfalı Sinan Çetin, tavsiye üzerine yıllar önce çamur banyosu yapmaya başladığını belirterek, "Şimdi ben burada bu toprağı topluyorum ve suda erittikten sonra da vücuduma sürüyorum. Yarım saat vücudumda kaldıktan sonra duş alıyorum. Böylece vücudumda bir dinçlik hissediyorum. 25 senedir Ekinözü'ne gelip çamur banyosu yapıyorum. Romatizmal ve cilt hastalıklarım için geliyorum" dedi.

"EŞİMİN AĞRILARI ÇAMURLA SONA ERDİ"

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nden gelen Hacı Hüseyin Banka ise içtikleri su ve vücutlarına sürdükleri çamurla şifa bulduklarını söyledi. Eşinde bel fıtığı olduğunu, birçok tedavi yöntemini denediklerini kaydeden Banka, "Eşimin ağrıları bir türlü geçmedi. Tavsiye üzerine çamur havuzuna girdikten sonra ağrıları sona erdi. Çamur rahatsızlıklarımıza iyi geldi. Çamur banyosu strese de iyi geliyor. Herkese bu şifadan faydalanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çamurTürkiyeKahramanmaraşEkinözü
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