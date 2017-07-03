Cami önünde saldırı: 8 yaralı

FRANSA'NIN güneyinde bulunan Avignon kentinde bulunan bir cami önünde çatışma çıktı. Yetkililer, olayda 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayın yerel saatle 22.30 sıralarında çıktığını bildiren yetkililer, iki şüphelinin araçtan inerek etrafına kurşun sıktığını söyledi. Polis, olayın bir terör olayı olmadığını ifade ederek, saldırganların açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralandığını kaydetti.Diğer 4 kişinin ise olay yerinden 50 metre uzaklıkta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki evlerinde uğradıkları saldırı sonucu yaralandığı aktarıldı.Bir görgü tanığı saldırganların bir araçtan inerek çevreye ateş açtıklarını söyledi.
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