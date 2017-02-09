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Çalıştığı işyerinin kasasını soyup, bir gün sonra istifa etti

Çalıştığı işyerinin kasasını soyup ertesi gün istifa eden M.A.A., gözaltına alındı

Çalıştığı işyerinin kasasını soyup, bir gün sonra istifa etti

Çalıştığı işyerinin kasasını soyup ertesi gün istifa eden M.A.A., gözaltına alındı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:23
Çalıştığı işyerinin kasasını soyup, bir gün sonra istifa etti
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BURSA'da Zanlı, dükkandaki kasayı oğluna sünnet düğünü yapabilmek için soyduğunu söyledi. Şüphelide ele geçirilen 100 bin lira nakit para ve çok sayıda ziynet eşyası, işyeri sahibine teslim edildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Kültür Sokak'ta geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, U.C.'ye ait elektrik malzemeleri üretim firmasının çelik kasası kimliği belirsiz kişi tarafından gece saatlerinde soyuldu. Kimliği belirsiz kişi kasanın içerisinden 75 bin lira, 7 bin dolar ile 9 reşat altın, 4 çeyrek altın, 3 yarım altın ve 1 pırlanta küpeyi alarak kayıplara karıştı.
KASAYI SOYUP BİR GÜN SONRA İSTİFA ETMİŞ
U.C.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaydan bir gün sonra iş yerinden istifa edip ayrılan M.A.A. (31) adlı kişiden şüphelenerek takibe aldı. Polis iş yerinde şoför olarak çalışan M.A.A.'nın kasaya ait anahtarın bir kopyasını birkaç gün önce bastırdığını ve olaydan sonraki gün de istifa ettiğini belirledi. Paraları bir yakınının otomobiline sakladığı belirlenen M.A.A. paraları almaya giderken hırsızlık büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı, sorgusunda kasayı oğluna sünnet düğünü yapabilmek için soyduğunu söyledi. Polis ekipleri bir garajda otomobil içerisine saklanan para ve altınları bulup sahibine teslim etti. Emniyetteki ifadesi tamamlanan M.A.A. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
BursaPolisOsmangazi
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