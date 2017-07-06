Bylock'ta bahaneleri bitiren kriter

FETÖ davalarının dayanaklarının başında gelen, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock ile ilgili yeni bir adım atıldı. Daha önce kırmızı, turuncu ve mavi kategorilere göre yapılan değerlendirmede farklı bir metot geliştirildi. Şüphelilerin programı telefon ya da tablete indirip en az 3 kez kullanmış olmaları yeterli sayılacak. Böylece, "Programı indirdim ama kullanmadım" bahanesinin de önüne geçilecek.



YENİ YÖNTEMLE 102 KİŞİLİK LİSTE

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) FETÖ'nün kriptolu haberleşme programını tespit ederek, Litvanya'da bulunan sunucusunu Türkiye'ye getirmişti. Uzman bir ekip tarafından sunucudan yapılan deşifre ile FETÖ'nün darbe teşebbüsü öncesi hazırlıklarını ve örgütsel görüşmelerini bu program üzerinden gerçekleştirdiği ortaya çıkarılmıştı. Bu kapsamda 215 bin kullanıcı tespit edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda ByLock'u kullananlar, kırmızı, turuncu ve mavi kategorilere ayrılmıştı.



RENK KATEGORİZASYONU YERİNE

Yapılan tasnife göre, uygulamanın kullanıldığı ancak kullananın net tespit edilemediği hatlar 'turuncu'; programı kullanmış olabilecekler 'mavi'; programı kullananların belirlendiği ve FETÖ ile irtibatlarının yüzde 99 olduğu kaydedilen kişilerse "kırmızı" kategoride sınıflandırılmıştı. MİT'in son dönemde 215 bin kullanıcıyı yeniden değerlendirerek Ankara Başsavcılığı'na gönderdiği ve 102 kişilik güncel bir liste oluşturduğu öğrenildi.



Bu kapsamda listede yer alanların renklere göre kategorilere ayrılmadığı, bunun yerine programı telefon ya da tabletine indirip en az 3 kez kullananlardan oluşturulduğu belirtildi. Ankara'dan 80 ile gönderilen bu listelerde yer alanların bir kısmının tutuklu olduğu, bir kısmı hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Tutuklu ya da gözaltında bulunanların savunmalarında, "Programı indirdim, ancak kullanmadım" şeklindeki bahanelerinin önüne bu yöntemle geçileceği kaydedildi. Programın işlenen suça en güçlü delil olması ise en az 3 kez kullanmış olması şartına bağlandı.