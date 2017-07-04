Bylock'ta yasak aşk yaşayan kadın serbest bırakıldı

ORDU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve FETÖ'den aranan Ordu eski Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan 29 yaşındaki psikolog Pınar Yiğit'in izine ulaşıldı.



BARDA TANIŞTILAR



Benim FETÖ ile bağım yok" diyen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yiğit'in, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki görevinden açığa alındığı öğrenildi. Polis, Yiğit'in inkar etmesine rağmen, 'yasak aşk' itirafını FETÖ üyeliğini gizlemek için ortaya atmış olma ihtimalini araştırıyor. Öte yandan, yaşadığı olayların ardından Pınar Yiğit'in arkadaşlarına, "Büyük çöküntü yaşıyorum. Artık benim de bir psikoloğa ihtiyacım var" dediği öğrenildi. Yunanistan'a kaçan Kırmacı'nın ise benzin istasyonu işlettiğine dair net olmayan bilgiler alındığı öğrenildi.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, daha önce Ordu'da görev yapan ve İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Hasta İletişimi Bölümü'nde çalışan psikolog Pınar Yiğit'in telefonunda ByLock tespit edildi. Ordu Savcılığı'nın talimatıyla İzmir polisinin gözaltına aldığı Pınar Yiğit, Ordu'ya götürüldü.



ByLock kullandığı için gözaltına alınan psikoloğun, FETÖ'den her yerde aranan Ordu eski Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı'nın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Yiğit, evli eski emniyet müdürü ile yasak aşk yaşadığını söyledi.



TATİLE DE GÖNDERMİŞ



Genç kadının anlattıklarına göre, Yiğit, 2011'de Ordu'da bir kamu kurumunda psikolog olarak göreve başladı. Yiğit, yerel bir gazetede çalışan bir arkadaşı sayesinde Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı ile bir barda tanıştı. İki isim, sık sık görüşmeye devam etti. Genç kadının iddiasına göre, Yiğit'in satın aldığı akıllı telefona eski Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı tarafından kendi aralarında mesajlaşmak için ByLock yüklendi.



Bu arada Kırmacı, Yiğit'i 9 günlük tatil için Viyana'ya da götürdü ve tüm masrafları karşıladı.

Bu süreçte Yiğit'in tayini 2014'te İzmir'e çıktı. Aralarında 20'nin üzerinde yaş farkı olan kaçak aşıklar görüşmeye devam etti. Genç kız, İzmir'e geldiğinde Sağlık Bakanlığı'ndaki kadrosundan ayrılarak Dokuz Eylül Üniversitesi kadrosuna geçti.



FETÖ'CÜ MÜ DEĞİL Mİ?



Yiğit'in anlattıklarının ardından polis soruşturmayı derinleştirdi. Yiğit'in daha önce ByLock üzerinden 55 kez mesajlaştığı tespit edilen firardaki Emniyet Müdürü'yle gerçekten aşk yaşadığı ifadesinin doğruluğu araştırılıyor.



Yiğit'in savunduğunun aksine FETÖ üyesi olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılıyor. Yiğit'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından Dokuz Eylül'deki görevinden açığa alındığı öğrenildi. Genç psikoloğun arkadaşlarına, "Artık benim psikoloğa ihtiyacım var" dediği kaydedildi.