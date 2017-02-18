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Bylock kullanıcısı 20 TSK personeline gözaltı!

10 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gözaltına alındı

Bylock kullanıcısı 20 TSK personeline gözaltı!

10 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gözaltına alındı

18 Şubat 2017 Cumartesi 22:03
Bylock kullanıcısı 20 TSK personeline gözaltı!
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MUĞLA Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Muğla'daki Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu Muğla'nın Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye ile İstanbul, Ankara, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Giresun, Aydın, Manisa illerini kapsayan toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen çeşitli rütbelerden 20 eski TSK personeli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaBylock Kullanıcısı20 Eski Türk Silahlı Kuvvetleri PersoneliTSK
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