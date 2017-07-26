Bunalıma giren genç kız intihar etmek istedi

MERKEZ Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında çalışan Ö.G. psikolojik bunalıma girerek, alışveriş merkezinin teras katına çıktı. Genç kızın intihar etmek istediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ö.G'nin atlama olasılığına karşı şişme yatak açtı.Polis ekipleri de genç kızın yanına giderek ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çabalarının ardından genç kız bulunduğu yerden polis ekiplerinin çabası ile indirildi. Polis otosuna bindirilen Ö.G. Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne götürüldü.

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