Buluştular! İlk fotoğraflar geldi

ULUSLARARASI Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e giden Başbakan Binali Yıldırım, bu Sabah Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluştu.

Kahvaltıda bir araya gelen liderlerin görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü. Toplantı öncesi gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.

Görüşmedeki en önemli Gündem maddeleri sığınmacılar ve terörle mücadele oldu. Ankara, Almanya'nın Diyanet imamlarının evlerini aramasına tepkili. Liderler ayrıca ikili iş birliği alanlarını da ele aldı.

Toplantıya Türkiye tarafından AB Bakanı Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık katılıyor.

Başbakan Yıldırım, Merkel'le buluşmadan önce Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü. Yıldırım, görüşmede Türkiye'nin attığı adım ve yerine getirdiği taahhütlere değinerek Avrupa Birliği'nin yetersiz kaldığını vurguladı. Ankara, AB'den bu konuda destek bekliyor.

Görüşmede Türkiye ilerleme raporu üzerinde de duruldu.