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Bulgaristan Akdeniz’e iniyor

Hac yeri sayılan Meryem Ana Evi’ne yapılan ziyaretlerden dolayı geçmiş yıllarda Efes ve Kuşadası’nı tercih eden Bulgarlar son yıllarda charter seferlerin artmasıyla Antalya ve Muğla’ya da talep göstermeye başladı.

Bulgaristan Akdeniz’e iniyor

Hac yeri sayılan Meryem Ana Evi’ne yapılan ziyaretlerden dolayı geçmiş yıllarda Efes ve Kuşadası’nı tercih eden Bulgarlar son yıllarda charter seferlerin artmasıyla Antalya ve Muğla’ya da talep göstermeye başladı.

16 Şubat 2017 Perşembe 22:44
Bulgaristan Akdeniz’e iniyor
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Yasin ARAZ​
BULGARİSTAN'IN başkenti Sofya’da düzenlenen uluslararası turizm fuarında Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya’yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkilisi Kerim Yılmaz temsil etti. 2014’de 1 milyon 565 bin, 2015’de 1 milyon 683 bin, 2016’da 1 milyon 559 bin misafir ağırladığımız Bulgaristan’da düzenlenen Holiday and SPA Expo’da temaslarda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:
‘KOMŞU YUNANİSTAN TERCİH EDİLMİYOR’
Bulgarlar, komşumuz olmaları ve tarihsel münasebetlerimiz sebebiyle Türkleri ve Türkiye’yi çok iyi tanıyorlar. En çok 3-4 yıldızlı oteller ve daire kiralama yöntemlerini tercih ediyorlar. Son yıllarda gelişimi işaret eden ekonomik göstergelerle beraber konaklama eğilimleri de değişiyor. 5 yıldızlı oteller tercih alanlarına dahil ediliyor. Yunanistan, Türkiye’ye göre daha pahalı bir turizm ülkesi olduğundan sınırda da olsa Bulgarlardan fazla talep almıyor.
CHARTERLAR ANTALYA VE MUĞLA’YI ETKİLEDİ’
Hıristiyanlar için hac yeri sayılan Meryem Ana Evi ziyaretlerinden dolayı geçmiş yıllarda Efes ve Kuşadası en yoğun talep alan bölgeydi. Fakat son yıllarda charter seferlerinin başlamasıyla Bulgarların tatil yelpazesi Antalya, İzmir, Muğla ve İstanbul olarak genişledi. Özellikle haftasonu karayoluyla yapılan İstanbul turları aynı zamanda ekonomik olduğundan büyük talep görüyor. 
‘BASIN GRUBU NİSAN-MAYIS AYLARINDA GELECEK’
Güvenlik tedirginliği burada da baş gösteriyor. Bakanlığın Antalya destinasyon tanıtımı yeterli seviyede. Bulgaristan’dan Alanya otellerine direkt satışlar var. Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşaviri Cemal Tekkanat Bey Alanya’yı önemsiyor. Kendisine ‘Yalos’ sanatından bir Alanya örneği hediye ettik. Nisan ve mayıs ayları için Alanya’da basın grubu ağırlama konusunda anlaştık.
‘İSTANBUL’DAN KARŞILIKLI UÇUŞLAR VAR’
2015 yılında Türkiye’den Bulgaristan’a giden kişi sayısı karayolu ağırlıklı olmak üzere 1 milyon 238 bin kişi olarak kayda geçmiş. Bulgaristan’ın önemli tatil bölgesi Varna’dan ve Sofya’dan İstanbul’a uçuşlar var. Türkiye destinasyonuna çalışan ve pazarı yönlendiren firmalar arasında Apollo, Orient 99, Tez Tur, Aqua Tur, Emerald Tour ve Astral Holidays yer alıyor.
‘ALANYA’DA ÇEKİLEN KLİP İZLENME REKORLARI KIRIYOR’
Bulgaristan Büyükelçisi Sayın Süleyman Gökçe Alanya ile özel ilgileniyor. Her konuda desteğini görüyoruz. Temaslarımız sonucunda Alanya’da çekilen Bulgaristan’ın ünlü sanatçıları Anelia ve Danny Levan’ın “V Moya Um” pop müzik klibi Bulgaristan müzik TV kanallarında her gün gösteriliyor. Sadece Youtube sosyal paylaşım sitesinde 1 milyon 131 bin kez izleme aldı. Bu tip çalışmaların tanıtım anlamında büyük fayda sağladığını ve yeni projeleri hayata geçirmemiz gerektiğini Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşaviri Sayın Cemal Tekkanat Bey ile görüştüm.”

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Anahtar Kelimeler:
EfesKuşadasıAkdenizBulgaristanCharter
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