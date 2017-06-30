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Bugün sıcağa dikkat!

Kavurucu sıcak bugünden itibaren etkisini gösterecek. Uzmanlar, kronik rahatsızlıkları olanları uyardı, “Açık renk giyinin, kıyafetinizle vücudunuz arasında hava boşluğu olsun” dedi

Bugün sıcağa dikkat!

Kavurucu sıcak bugünden itibaren etkisini gösterecek. Uzmanlar, kronik rahatsızlıkları olanları uyardı, “Açık renk giyinin, kıyafetinizle vücudunuz arasında hava boşluğu olsun” dedi

30 Haziran 2017 Cuma 07:38
Bugün sıcağa dikkat!
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, Türkiye bugünde itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak Bursa’da hava sıcaklığının 40, Balıkesir’de ise 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcaklar ülke genelinde de yükselecek. Bu sıcaklık değerlerinin gölge tahminleri olduğunu, güneş altında çok daha yüksek derecelerin hissedileceğini vurgulayan uzmanlar, Kuzey Afrika sıcaklarına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.

Kalbe dikkat

Uludağ Üniversitesi () Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, sıcak hava dalgasının, özellikle kronik hastalığı ve kalp rahatsızlığı olanlar açısından önemli bir risk oluşturacağını söyledi. Pala, sıcak çarpması belirtilerinin kişiden kişiye değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

‘’Sıcak çarpması, özellikle tansiyon düşüklüğü ile ortaya çıktığında bilinç kaybı, bayılma, mide bulantısı, görme bozuklukları, kusma gibi sorunlara yol açabilir. Bu belirtilerin bir kişide görülmesi durumunda yapılması gereken en önemli şey, kişinin kan basıncı düzeyinin takibe alınması ve ilk yardım uygulamasıyla birlikte kişiye bol sıvı verilmesi. Bunlar yapıldıktan sonra kişinin hemen birinci basamak sağlık kuruluşu ya da acil servise götürülerek ilgili hekime kontrol ettirilmesi sağlanmalıdır.’’

Geçen yıldan da sıcak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Avrupa’yı kasıp kavuran Afrika sıcaklarının hafta sonu bunaltıcı boyutlara çıkacağını söyledi. Özellikle Antalya, İzmir, Edirne’de hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçeceğini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki 3-4 gün özellikle cumartesi ve pazar günü, Antalya, İzmir, ve Trakya bölgesinde sıcaklıklar 45 dereceye doğru çıkabilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Sağlık açısından son derece önemli çünkü. Sıcaklıklar öldürücü olabilir. İstanbul’da 36-37 civarında olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki pazartesi, salı kısa bir serinleme olacak sonra tekrar sıcak hava dalgası geliyor. Bu yıl geçen senenin yazından daha sıcak geçecek. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları ortalamanın 10 derece üstünde çıkıyor.”

Açık renk giyinin

Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günü zorda kalmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiğini ifade eden Şen, “Çıkacaksanız da açık renk ve bol elbiseler giymeyi tercih edin. Vücudunuzla elbise arasında hava boşluğu olsun. Şapkasız ve gözlüksüz kesinlikle dışarı çıkmayın” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kavurucu SıcakKronik RahatsızlıkUludağ Üniversitesi
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