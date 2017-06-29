Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100891
ALTIN
140.954
DOLAR
3.5056
STERLIN
4.5518
EURO
4.0057
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
29 Haziran 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
29 Haziran Günlük Burç Yorumu
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...

Bu yolu 1 saat 11 dakikada geçen ceza alacak

1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yeni uygulamayla Aydın-İzmir arasındaki 112 kilometrelik otoban yolunu 1 saat 11 dakikadan kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri, hız sınırını aşmış sayılacak ve haklarında cezai işlem uygulanacak

Bu yolu 1 saat 11 dakikada geçen ceza alacak

1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yeni uygulamayla Aydın-İzmir arasındaki 112 kilometrelik otoban yolunu 1 saat 11 dakikadan kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri, hız sınırını aşmış sayılacak ve haklarında cezai işlem uygulanacak

29 Haziran 2017 Perşembe 10:22
Bu yolu 1 saat 11 dakikada geçen ceza alacak
banner404

EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda araçların seyri sırasında ortalama hızlarının tespit edileceği ve ihlali bulunanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızlarının tespit edilerek yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca trafik idari para cezası tatbik edilecek.

Sistem öncelikli olarak, İzmir-Aydın, Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa, Niğde-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.

Bu sistem ile kazaların önüne geçilmesi, yakıt sarfiyatının düşürülmesi, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
OtobanHız LimitiCezaAdanaİzmirNiğdeAydınAnkaraMersinEdirneTemmuzİstanbulşanlıurfaKarayolları Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Genç kadın eşini sevgilisi ile birlikte öldürdü
Genç kadın eşini sevgilisi ile birlikte öldürdü
Son dakika... 'Deli Dumrul' gişesi kurdular!
Son dakika... 'Deli Dumrul' gişesi kurdular!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals