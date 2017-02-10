'Bu sistem bileklerimizde prangaydı'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Bugün Tuz Gölü'nün altındaki depolara ilk doğalgaz basma işini başlatıyoruz. İlk aşamada buradaki depolardan, günlük ihtiyacımızın 6'da biri kadarı temin edilebilecek.



Bu 'hayır'cılar var ya bunlar, bunlar sadece laf üretirler, bunlarda hizmet yok. Ama biz size aşığız. Biz Ferhatız Ferhat. 18 Mart'ta Çanakkale'de köprünün temelini atıyoruz.



Bu sistem var ya bu sistem bileklerimize prangaydı. 16 Nisan'da prangaları söküp atmaya var mıyız? Hep beraber yapacağız bunu. Az önce sayın Başbakan da söyledi. Biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyiz. İşte bugün buraya gelirken imzayı attım, süre başladı.



'İŞTE ANA MUHALEFET BUNDAN ÇEKİNİYOR'



İnşallah 16 Nisan'da benim aziz milletim sandığa gidiyor. Selçuklunun Osmanlının şehri Aksaray'ın da bu sürece tarihi destek vereceğine inanıyorum.

('İdam isteriz' sloganları üzerine) Benim kanaatimi biliyorsunuz. İnşallah 16 Nisan bu işin sinyali olacaktır. Ve millet böyle dedikten sonra bunun önünde durulur mu? Benim askerimi, benim polisimi, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti aynen dediğiniz gibi idamdır. Ve parlamentoya gelir, parlamento da yasama organı ne yapar? Anayasayı değiştirir ve adımını atar. Buna evet mi?

İşte ana muhalefet bundan çekiliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Corc ne der? Hans ne der? Sen bırak ya, Ahmet ne der? Mehmet Ne der? Şu an toprağın altındaki Mehmedim ne der?

'ÇİFT BAŞLILIK KALKIYOR'

Hedef saptırıyorlar. Neymiş? Parlamento yok olacakmış. Eline diline dursun ya. Yasama organı yine var. Yürütme yine var. Kim yürütme? Cumhurbaşkanı. Ama çift başlılık kalkıyor. Artık burada kendi kabinesiyle, tek otorite ama bir özellik daha var. Bazıları Amerika ile karıştırıyorlar. Bunun adı Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.



Biz farklı bir sistemle geliyoruz. Yani cumhurbaşkanının aktif olarak bir partisi olacak. Buna ne diyoruz? Evet mi? Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine karşı çıkanların derdi bu sisteme karşı çıkanların derdi değil.



18’i seçme ve seçilme yaşı yaptık. Parlamento adayları çoğaldı. Ne yapmıştı bunlar? 30 yaş. Biz önce 25’e indirdik, şimdi de 25’i, 18’e indiriyoruz. Yani bundan sonra parlamentoda 18 yaşındaki gençlerle görebileceğiz. Ülkemizin sahip olduğu ne varsa hepsine karşı çıkanlar, bugün cumhurbaşkanlığı sistemine de karşı çıkıyorlar.



Köprü yaparsanız, yol yaparsınız bunlar karşı çıkarlar. Baraj yaparsınız, enerji santrali yaparsınız bunlar karşı çıkarlar. Üretim için, istihdam için uluslararası sermayeyi ülkenize getirirsiniz bunlar karşı çıkarlar.

Bizi ağaç kesiyor bahanesiyle sokaklarda alaşağı etmeye çalıştılar. Yargı ve emniyette yuvalanmış ihanet çetesi ülkenin meşru siyasi sistemine el koymak istediler. O da yetmedi bölücü terör örgütü, bazı ilçelerimizde sokakları mahalleleri çukurlar kazarak evlere el koyarak işgal etmeye teşebbüs etti.



Buradan da bir şey çıkmayınca, ordu içindeki bir kısım FETO mensubu çete hainler eliyle devletin silahlarını millete çevirip darbe yapmaya kalktılar. Bütün bunlar olurken Suriye ve Irak’ta yakın tarihin en vicdansız katliamları yapıldı.