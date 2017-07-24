Bu silahlar PKK ininden çıktı! Bakın hangi ülkenin

ABD'nin ve Almanya'nın Suriye'de DEAŞ'la mücadele adı altında PKK-PYD'yi ağır silahlarla donatmasına tepkiler sürerken, bu silahların bir kısmının Suriye'den Irak'a, buradan da Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. Silah yardımının ortaya çıkması ve Türkiye'nin tepkisi üzerine açıklama yapan ABD askeri makamları, "Kaygılarınızı anlıyoruz, silahlar kayıt altında ve Rakka operasyonu sonrası geri alınacak" demişti.

HEPSİ YPG'YE VERİLEN SİLAHLAR

Son dönemde Siirt, Şırnak, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlere ait mühimmat depoları ve cephaneliklerde 2 bin 275 adet değişik çap ve markalarda silah ele geçirildi. Bu silahlar arasında 18 adet AT-4 yeni nesil tanksavar füzesiyle, 5 adet geri tepmesiz top ele geçirildi. Uzmanlarca yapılan incelemede, ele geçen füzelerin tamamının ABD'nin YPG'ye gönderdiği bin adet zırh delici özelliğe sahip AT-4 olduğu tespit edildi. Sığınaklarda veya öldürülen teröristlerin üzerinde ele geçen füzelerin seri numaralarının kırmızı veya beyaz renkli yağlı boya ile boyanarak silindiği belirlendi.



JANDARMA RAPORLADI

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal İnceleme Daire Başkanlığı'nca hazırlanan raporda füzelerin özelliklerine de yer verildi. 6 kilo 700 gram ağırlığında, 102 santim uzunluğundaki füzelerin bazı serilerinin ABD ve İsveç ortak menşeli olarak üretildiği kaydedildi. İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, ABD tarafından şu ana kadar PYD'nin silahlı kolu YPG'ye bin adet AT-4 tanksavar füzelerinin yanı sıra, 3 bin adet omuzdan ateşlemeli RPG-7 tanksavar silahı, 3 bin 800 Doçka hava savunma silahı, 7 bin 500 Biksi ağır makineli tüfek, 350 adet SPG-9 yeni nesil geri tepmesiz top, 120 adet 60'lık havan 75 adet 82'lik havan, 450 adet gece görüş gözlüğü ve lazerli nokta işaretleyici gönderildiği belirlendi. PKK'lı teröristlerde üzerinde ele geçen bu füzelerin Pentagonun demirbaş listesindeki silahlarla aynı çap ve cinste olduğu belirlendi.