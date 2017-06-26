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Bu papağan görenleri şaşkına çeviriyor

Eskişehir’de Mike isimli cennet papağanı eğlenceli hareketleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu

Bu papağan görenleri şaşkına çeviriyor

Eskişehir’de Mike isimli cennet papağanı eğlenceli hareketleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:39
Bu papağan görenleri şaşkına çeviriyor
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ODUNPAZARI'NDA bir sanat atölyesi bulunan Geleneksel Türk El Sanatları Sanatçısı Berrin Koşay’ın Mike isimli cennet papağanı, yaptığı yaramazlıklarla insanları şaşırtıyor. Pozitif enerjisiyle vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran Mike, kimi zaman ise ziyaretçilerine dans gösterisi sunuyor. Koşay ile papağanı Mike arasında olan yakın ilişki ise görenleri hayrete düşürüyor. Oyun oynamayı çok seven Mike, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak onlara eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen turistler, Mike’ı görebilmek için adeta can atıyor.

“Mike’ı sürekli şehir içinden, şehir dışından görmek için geliyorlar”

Berrin Koşay, Mike’ın daha 2 aylık bir yavruyken bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edildiğini ve şu anda 5 yaşına girdiğini söyledi. Mike’a çocuk gibi baktığını belirten Koşay, “Mike farklı. Buraya gelenlerde öyle diyor. Gelen turistler bunu çok seviyorlar. Mike’ı unutmuyorlar. Mike her türlü şeyi yapıyor. Oyun oynamayı çok seviyor. Söylenenleri anlıyor. Şunu yap, bunu yap gibi. Değişik renklere falan tepki gösteriyor. Dans ediyor. Erken yatıyor, erken kalkıyor. Akıllı, çok zeki. Cennet papağanı çok zeki bir hayvan. Cici kuş, beybiş ve pis diyor. Aileden bir birey gibi oldu artık. Mesela bu sene kışın geldiler Mike’ı görmeye. İstanbul’a gelmişler, Hollanda’dan. Hususi olarak onu görmeye geldiler, Eskişehir’e. Geldiler, gördüler, sevdiler, gittiler. Yurt dışından gelip görenler var. Mesela Papağan Mike camda oturuyor. Çocuklar ve turistler geldiği zaman görüyorlar. Ya oynuyorlar ya da seviyorlar. Mike’ı kameraya çekmeden gitmiyorlar. Onu tekrardan görmeye geliyorlar. Mike’ı sürekli şehir içinden, şehir dışından görmek için geliyorlar. Meraklısı çok” şeklinde konuştu. 

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EskişehirPapağan
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