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Bu görüntüyle ilgili üç önemli ihtimal

Deprem bilimci Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, deniz içinde meydana gelen iki patlamanın mayın, yanardağ veya kızık (Jeotemal) buharı patlamaları olabileceğini belirtip, araştırılması gerektiğini söyledi

Bu görüntüyle ilgili üç önemli ihtimal

Deprem bilimci Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, deniz içinde meydana gelen iki patlamanın mayın, yanardağ veya kızık (Jeotemal) buharı patlamaları olabileceğini belirtip, araştırılması gerektiğini söyledi

30 Haziran 2017 Cuma 07:36
Bu görüntüyle ilgili üç önemli ihtimal
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EDREMİT Körfezi, Ayvacık bölgesinde önceki gün deniz içinde meydana gelen iki patlamanın deprem habercisi olmadığını açıklayan jeofizik profesörü Ahmet Ercan, bölgede yanardağ araştırmasının ivedilikle yapılması gerektiğini söyledi. Ayvacık denizi içinde iki tane patlama olduğunu, görgü tanıklarına göre patlamalar öncesi, bu yerden hava kabarcıkları çıktığını hatırlatan Prof.Dr. Ercan, bu patlamaların deprem habercisi olmayacağını kaydetti. Prof.Dr. Ercan, patlamaya neden olamayacak olasılıkları şöyle sıraladı:

“Kuzey Anadolu Kırığı’nın en güney kolu buradan geçip Ege, Edremit Körfezi’ne kavuşmaktadır. Şubat-Mart aylarında burada orta büyüklükte depremler olmuştur. Ancak bu patlamalara ilişkin deprem algısı yoktur. Kaldı ki depremler olurken patlama yapmazlar. Radon gazı patlaması olabilir mi? Deprem bölgelerinde kırıklardan radon gazı çıkar. Radon, sinsi, kokusuz, renksiz bir gazdır, patlama yapmaz. Metan gazı patlaması olamaz. Metan, çürüme ürünüdür. Ancak o bölgede bir metan gazı üreten doğal ortam yoktur. Doğalgaz sıkışması patlaması olabilir mi? Edremit ile Midilli Adası arasında denizde petrol ile doğalgaz yatağı vardır. Ancak, bu yatak en az 1500-2 bin metre deniz altındadır. Böyle bir patlama yapmaz. Kaldı ki doğalgaz olsaydı, deniz üzerinde yanması gerekliydi. Kuru buz patlaması olabilir mi? Karadeniz, Marmara ile Ege Denizi’nin bazı yerlerinde hidrokarbon kökenli kurubuz yatakları vardır. Bunların erimesiyle gaz kabarcıkları çıkabilir. Ancak, bunlar patlama yapsa yanması gerekirdi.”

Deniz altına gözlem odası indirilmeli

Türkiye’nin sığ deniz jeofizik araştırma gemileri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan “Deniz içi jeofizik araştırmaları, sismik, manyetik, sıcaklık, ısı akısı ile yanardağ çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır. Ayrıca deniz altına gözlem odası indirilip patlama noktası altına bakılmalıdır. Çevrede bir yanı yanık kırmızı balık ya da cüruf varlığı aranmalıdır. Bu çalışmaları sürdürebilecek Türkiye’nin sığ deniz jeofizik araştırma gemileri vardır. Bunların birkaç günlük çalışmasıyla sorun çözülecektir. Eğer patlamaların kaynağı, kızık alan ya da deniz içi yanardağı ise arada bu tür patlamaların görülmesi şaşırtıcı olmaz” dedi.

İhtimaller

Ayvacık’ta denizde meydana gelen patlamaların mayın, yanardağ veya kızık (Jeotemal) buharı patlamaları olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı’ndan kalma mayınlar sıcaklık koşullarından dolayı patlamış olabilir. İkinci olasılık kızık buharı patlaması olabilir. Edremit Körfezi kuzeyinde kızık alanlar vardır. Kızık alanlar yüksek buhar basıncı olan sıcak alanlardır. Bunların çıkışlarında gayzer türü, yanmasız patlamalar olabilir. Üçüncüsü ise yanardağ patlaması olabilir” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 08:10
Anahtar Kelimeler:
Deprem BilimciÖvgün Ahmet ErcanÇanakkale
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