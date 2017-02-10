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Diyarbakır'da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli teröristin cenazesine katıldığı gerekçesiyle HDP milletvekilleri Konca ve Aslan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Konca'nın teröristin cenazesinde Kürtçe olarak, "Çiyager'in ailesi ve Batman halkı başım gözüm üstüne geldiniz. Şehidimizi yaşatacağız, onun yolunda yürüyeceğiz", Aslan'ın da "Bu direnci gösteren gençlerimizle, halkımızla gurur duyuyoruz" şeklinde konuşma yaptığının belirlendiği belirtildi

Bu fotoğraf pahalıya patladı

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli teröristin cenazesine katıldığı gerekçesiyle HDP milletvekilleri Konca ve Aslan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Konca'nın teröristin cenazesinde Kürtçe olarak, "Çiyager'in ailesi ve Batman halkı başım gözüm üstüne geldiniz. Şehidimizi yaşatacağız, onun yolunda yürüyeceğiz", Aslan'ın da "Bu direnci gösteren gençlerimizle, halkımızla gurur duyuyoruz" şeklinde konuşma yaptığının belirlendiği belirtildi

10 Şubat 2017 Cuma 11:39
Bu fotoğraf pahalıya patladı
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HDP milletvekilleri Besime Konca ve  Mehmet Ali Aslan hakkında, Diyarbakır'da güvenlik güçlerince etkisiz hale  getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli terörist  Cihat Türkan'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezası  istemiyle dava açıldı. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi  sürüyor. Bu kapsamda Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Siirt Milletvekili  Konca ve Batman Milletvekili Aslan hakkında hazırlanan iddianame,  2. Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca Konca ve Aslan'ın  eylemlerine ilişkin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan  fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne  "Yasama Dokunulmazlığının" kaldırılması talebiyle gönderildiği hatırlatıldı. 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen geçici 20.  madde gereğince Konca ve Aslan'ın fezlekelerde yer alan eylemlerine ilişkin  dokunulmazlığının kaldırıldığı anımsatılan iddianamede, soruşturma dosyalarının  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gereğinin takdir ve  ifası bakımından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anımsatıldı. İddianamede, müşteki olarak yer alan C.Ç'nin, Başbakanlık İletişim  Merkezine (BİMER) yazdığı dilekçesinde bir internet sitesinde Sur ilçesinde  güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen teröristin cenaze törenine HDP  Batman milletvekilleri Aslan ve Konca'nın katılarak birer konuşma yaptığını  gerekçe göstererek soruşturma başlatılmasını talep ettiği bildirildi.

"Onun yolunda yürüyeceğiz"

İki milletvekilinin Sur'da 17 Mart 2016 tarihinde güvenlik güçleriyle  girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldığının  tespit edildiği belirtilen iddianamede, Konca ve Aslan'ın cenazede Kürtçe olarak  teröristi öven sözlerine  yer verildi. İddianamede şunlar kaydedildi: "Konca ve Aslan'ın konuşmalarında ülke topraklarından bir parçasını  bölmek için silahlı mücadele verdiğini iddia eden terörist gruba mensup birinin  öldürülmesini överek, onun yaptığı şiddet içeren eylemleri meşru gösterme gayreti  içine girdiği anlaşılmıştır. Böylece  terör örgütü propagandası yaptığı, ayrıca  doğrudan örgüte üye olduğuna dair delil olmasa da örgüt mensubunun cenazesine  katılmak suretiyle örgüt adına suç işleyen Konca ve Aslan'ın, eylemlerine uyan  kanun maddeleri gereğince cezalandırılması talep olunur."

 İstenilen ceza

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ve Batman Milletvekili Mehmet Ali  Aslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası  yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde  Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına  hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

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